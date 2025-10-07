martes 7 de octubre 2025

Edición 2025

El premio Nobel de Física, para tres científicos que estudiaron la mecánica cuántica macroscópica

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron destacados por la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres científicos que estudiaron la mecánica cuántica macroscópica se quedaron con el Premio Nobel de Física 2025.

Este martes fue otorgado el premio Nobel de Física 2025 y los destinatarios fueron John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”. Se trata del segundo galardón que reveló este año la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, luego de entregar este lunes el premio de Medicina.

Los físicos premiados construyeron un experimento utilizando un circuito eléctrico superconductor para tratar de responder cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos, es decir, hallar el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las del mundo visible.

“La mecánica cuántica permite que una partícula atraviese una barrera mediante un proceso llamado tunelización. En cuanto intervienen grandes cantidades de partículas, los efectos de la mecánica cuántica suelen volverse insignificantes. Los experimentos de los galardonados demostraron que las propiedades de la mecánica cuántica pueden concretarse a escala macroscópica”, se explicó sobre el motivo por el cual estos tres científicos fueron reconocidos.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron experimentos y construyeron un circuito de superconductores separados por una fina capa aislante. Al pasar corriente por el circuito, descubrieron que las cargas eléctricas se comportaban como una única partícula macroscópica. Este sistema podía “escapar” de su estado de corriente sin voltaje mediante el efecto túnel cuántico, mostrando así su naturaleza cuántica. También demostraron que el sistema solo podía absorber o emitir cantidades discretas de energía, como predice la mecánica cuántica.

Los anuncios del resto de las categorías continuarán con el premio de Química para este miércoles y el de Literatura el jueves. El Nobel de la Paz, uno de los más esperados, se anunciará el viernes y el de Economía el 13 de octubre.

Temas
