Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

El negociador israelí Nitzan Alon (extremo izquierdo) estrecha la mano del primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en una foto que indica el éxito de las negociaciones mediadas entre Israel y Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego para la toma de rehenes en Gaza en Sharm el-Sheikh, en la madrugada del 9 de octubre de 2025. El segundo desde la derecha, de espaldas a la cámara, es el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff. (Telegram / usado de conformidad con la cláusula 27a de la ley de derechos de autor)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.

El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, concluyó Trump.

Minutos después, Hamas confirmó el acuerdo a través un comunicado y precisó que el pacto “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”.

En su mensaje, la organización terrorista agradeció públicamente la labor de los mediadores y del presidente Trump por su papel en la negociación de paz y los instó a “obligar” a Israel a “cumplir plenamente las obligaciones del acuerdo”.

La primera fase del plan, que será firmada este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días. “No lo hemos decidido con exactitud. Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, dijo.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás atacaron Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Como respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó gran parte del enclave. El Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas y cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU, reporta más de 67.000 palestinos fallecidos y cerca de 170.000 heridos, con la mitad de los muertos identificados como mujeres y niños.

Las negociaciones en Egipto cuentan con la participación de representantes de otros actores regionales, incluidos delegados de la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Según testimonios recabados por AFP, la esperanza y la incertidumbre marcan el ánimo de la población local, especialmente en la zona de Al-Mawasi en el sur de Gaza, donde se reportaron muestras de júbilo tras conocerse el acuerdo.

El grupo Hamas insiste en que busca “garantías del presidente Trump y de los países patrocinadores para que la guerra finalice de manera definitiva”, según declaraciones de su principal negociador, Khalil al-Hayya, reproducidas por medios estatales egipcios.

Algunos mediadores informaron que Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes vivos de forma inminente, mientras dejaría pendiente la entrega de los restos hasta que las condiciones en Gaza lo permitan.

Las negociaciones buscan no sólo sellar el intercambio de rehenes y prisioneros, sino también definir el futuro político y de seguridad en Gaza. El plan de paz respaldado por Estados Unidos establece un alto el fuego inmediato y una retirada paulatina de las fuerzas israelíes, supeditadas al desarme de Hamas. Posteriormente, un cuerpo internacional de seguridad tomaría control del enclave, bajo la coordinación de Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.