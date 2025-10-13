lunes 13 de octubre 2025

Ante el Parlamento de Israel

Donald Trump: "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza"

El mandatario norteamericano habló tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía Hamas en Gaza hace más de dos años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en su comparecencia frente al Parlamento de Israel.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en su comparecencia frente al Parlamento de Israel.

Donald Trump ingresó al pleno de la Knesset cinco minutos antes de las 13, hora local, de este lunes y tras una ovación de más de tres minutos, pronunció su discurso en un clima de emoción, dentro y fuera del Parlamento. Después de 738 días ya no hay más secuestrados con vida en poder del grupo terrorista Hamas. Terminó la guerra en Gaza.

“Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”, afirmó el norteamericano. Y agregó: “Esta tierra y esta región, si Dios quiere, vivirá en paz por toda la eternidad.

El norteamericano recordó que nadie pensaba que iba a lograrlo. Que siempre lo atacaban marcando su estilo confrontativo. Sin embargo, afirmó, se consiguió el acuerdo. “¡Qué bien se siente decirlo, los 20 rehenes están de regreso!”.

El mandatario norteamericano remarcó que no solo buscaba el regreso de los rehenes, sino buscará mantener el acuerdo y hacerlo duradero. “Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

Para Trump, “a medida que el polvo se asienta, el humo se disipa, los escombros se retiran y las cenizas se limpian del aire, amanece en una región transformada y un futuro hermoso y mucho más brillante aparece de repente al alcance. Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Oriente Medio, porque en toda la región, las fuerzas del caos, el terror y la ruina que la han asolado durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas".

Y casi con tono de promesa dijo: “Está surgiendo una nueva coalición de naciones orgullosas y responsables. Y gracias a nosotros, los enemigos de toda civilización están en retirada”.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido una nación en guerra, soportando cargas que solo un pueblo orgulloso y fiel podría soportar. Fue un período muy difícil. Para tantas familias de todo el país, han pasado años desde que conocieron un solo día de verdadera paz. Pero ahora, por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, la larga y dolorosa pesadilla ha terminado por fin".

El norteamericano adelantó, también, que en la cumbre de Egipto con los países árabes buscará mayor cooperación con israel, como sucede con las cuatro naciones que firmaron los Acuerdos de Abraham durante su primera presidencia. “Ahora, cuando los vea, les voy a decir que nos encantaría que todos se unan”.

Durante su discurso, incluso se permitió insistir en una unidad política en Israel. “Ya no estás en guerra, podés ser más amable, Bibi”, le dijo a Netanyahu mientras señalaba a Yair Lapid, el líder de la oposición en busca de un acercamiento. Así como lo presionó, también buscó mostrar su respaldo y en un comentario inesperado, se dirigió al presidente israelí, Isaac Herzog. “Oiga, tengo una idea. ¿por qué no le concede el indulto?“, dijo Trump buscando ayudar a su aliado en algunas de los múltiples procesos judiciales en los que está acusado de corrupción. Y agregó con mirada cómplice: ”Esto no estaba en el discurso, como probablemente sabrán. Pero resulta que me cae bien este caballero que está aquí (por Netanyahu), y me parece que tiene mucho sentido".

Un mensaje a los palestinos

El norteamericano aprovecho los micrófonos para hablarle al pueblo palestino, los instó a desmarcarse del extremismo después del alto el fuego. “La elección para los palestinos no puede ser más clara. Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, afirmó.

Menos de 24 hs en Medio Oriente en busca de la paz

El mandatario estadounidense llegó a Israel esta mañana a las 9:30, fue recibido en el aeropuerto Ben-Gurión por el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu. La agenda oficial incluyó reuniones privadas con Netanyahu y su histório discurso en la Knesset.

El acuerdo alcanzado, resultado de intensas negociaciones en las que Trump desempeñó un papel central, empezó a cumplirse esta mañana cuando comenzaron las liberaciones de los secuestrados con vida que permanecían cautivos del grupoterrorista Hamas en Gaza desde hace más de dos años.

La visión del norteamericano se centró en lograr resultados concretos a corto plazo, sin abordar de inmediato los temas más complejos. “Si se hubiéra intentado una negociación de paquete completo, no habríamos alcanzado estos resultados”, deslizaron días atrás... Ahora comienza la segunda fase, tan compleja -a priori- como lograr las liberaciones. Es que aunque el pacto representa un gran avance, sus límites son evidentes: no implica el desarme inmediato de Hamas ni una retirada total de las fuerzas israelíes.

Tas su paso relámpago por Israel, el norteamericano volará a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde más de 20 líderes mundiales, entre ellos los mandatarios de Reino Unido, Italia, España y Francia, confirmaron su asistencia a la cumbre copresidida con el jefe de Estado egipcio Abdelfatá al Sisi. El objetivo central del encuentro es firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y siente las bases para una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmó que “Hamas está dispuesto a discutir cómo no representará una amenaza para Israel”, aunque ningún dirigente del grupo terrorista confirmó públicamente esa disposición ni aceptó el desarme total. La comunidad internacional, por su parte, insiste en la necesidad de avanzar hacia la reconstrucción de Gaza y la creación de un Estado palestino, aunque persisten las dudas sobre el liderazgo y la viabilidad de ese proyecto.

El impacto político de este episodio es profundo. Para Israel, la liberación de los rehenes y la retirada parcial de tropas ofrecen un respiro tras meses de aislamiento y críticas internacionales, pero también exponen la fragilidad de su posición y los desafíos que enfrenta el gobierno de Netanyahu. Para Trump, el acuerdo representa una gran victoria y la oportunidad para demostrar su capacidad de negociación y obtener reconocimiento internacional.

La implementación del pacto dependerá de factores aún inciertos, como la disposición real de Hamas a renunciar a las armas y la capacidad de la comunidad internacional para garantizar la estabilidad en Gaza.

En este contexto, la cumbre de Sharm el Sheij será clave y su exito se medirá en logros. El listado de tareas es tan amplio como complicado: buscan formalizar un plan de paz que incluya el desarme de Hamas, la creación de una fuerza internacional de seguridad y la instauración de un nuevo gobierno en Gaza. El proceso también contempla la reconstrucción del enclave y la coordinación internacional para asegurar una estabilidad duradera.

Hoy Trump obtuvo su primer gran triunfo geopolítico. Voló hasta Medio Oriente, disfrutó del reconocimiento y ahora toca demostrar que lo que parece una oportunidad se puede transformar en historia.

FUENTE: Infobae

