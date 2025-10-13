lunes 13 de octubre 2025

Después de 2 años

Hamas liberó a los 20 rehenes y ya están todos bajo custodia de Israel

La organización terrorista comenzó con la primera fase del pacto. Se espera también la entrega de 28 personas más que han muerto tras ser secuestradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este lunes a las 8 de la mañana hora local (alrededor de las 2 en Argetina), el grupo terrorista Hamas inició la liberación de rehenes israelíes que permanecieron retenidos en Gaza durante 737 días, desde el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023. Minutos antes del mediodía, todos los cautivos con vida, entre ellos tres argetinos, ya estaban bajo custodia israelí. La liberación forma parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV.

Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza. Siete rehenes fueron liberados en el grupo inicial, que continuó con la liberación del resto de las personas. De ese modo, según agencias internacionales, Hamas ya entregó al resto de rehenes en Gaza y no tendría secuestrados vivos en su poder.

image

El Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparado para recibir a los rehenes. Un helicóptero militar aterrizó en una base cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes fueron llevados hasta hospitales en el centro de Israel para recibir revisiones médicas.

Los primeros siete rehenes identificados fueron Alon Ohel, Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor y Omri Miran. Sus imágenes comenzaron a circular en las pantallas gigantes mientras las banderas israelíes y amarillas —símbolo del reclamo por los cautivos— flameaban sin descanso.

“Están todos de pie y caminando”, anunció una locutora en la plaza, provocando aplausos, ovaciones y llantos de emoción entre la multitud, tan grande que, como el sábado pasado, las conexiones funcionaban mal.

image

Más tarde, se anunció la liberación de una segunda y última tanda de rehenes. Podían verse en las pantallas de la Plaza imágenes de vehículos de la Cruz Roja moviéndose en medio de la devastada Gaza.

A las 10.55, la locutora anunció que “todos los rehenes vivos” ya estaban libres. En la segunda tanda se encuentran los tres argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Horn, de quienes al momento no hubo imágenes. Además, Avinatan Or, Bar Kupershtein, Elkana Bohbot, Evyatar David, Maksym Harkin, Matan Zangauker, Nimrod Cohen, Rom Braslvaski, Segev Kalfon, and Yosef-Chaim Ohana. A las 11.50 todos se abrazaron cuando se anunció que también los 13 rehenes de la segunda tanda se encontraban ya en territorio israelí.

image

Los vehículos de la Cruz Roja llegaron a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, desde donde se espera que unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados más tarde este lunes, como parte del intercambio.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel el lunes por la mañana para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y las familias de los rehenes en el Parlamento israelí.

Más tarde, el mandatario estadounidense se trasladará a Sharm el-Sheik, Egipto, para asistir a una cumbre internacional que comenzará el lunes para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás y avanzar en un proceso más amplio de Oriente Medio.

Fuente: NA / TN / La Nación

