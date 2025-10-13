Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

A mediados de septiembre de 2006, Cassie Jo Stoddart , una adolescente estadounidense de 16 años, estaba al cuidado de la casa y las mascotas de sus tíos en una zona residencial de Idaho, mientras ellos estaban de vacaciones.

Una noche, invitó a su novio y a dos de sus amigos, que eran compañeros de escuela, para pasar el rato viendo películas y comiendo golosinas. Horas más tarde, los tres se fueron a sus casas. O eso era lo que Cassie pensó cuando los despidió .

Brian Draper y Torey Adamcik, también de 16 años, esperaron que la pareja de la chica se fuera, para volver a entrar a la casa a escondidas. Una vez dentro, atacaron brutalmente a Stoddart y la asesinaron a puñaladas.

El caso conmocionó a la sociedad estadounidense, no solo por la violencia con la que actuaron los agresores, sino porque la investigación reveló que habían planeado y documentado el crimen en un video.

Una estudiante ideal

Cassie Jo Stoddart nació el 21 de diciembre de 1989 en la ciudad de Pocatello, en Idaho, y creció junto a su madre, Anna, y sus dos hermanos, Christy y Andrew. A pesar de la ausencia de una figura paterna, la familia era muy unida.

Los seres queridos de Cassie la describieron como una persona “decidida” y un “modelo a seguir”. Una de las pasiones de la adolescentes era el arte, aunque tambipen amaba la música y el dibujo.

En su adolescencia, asistió a la Pocatello High School y se destacó como una de las mejores estudiantes de la clase, ya que siempre obtenía las notas más altas. Por su personalidad, tenía muchos amigos y solía caerle bien al resto de sus compañeros.

Seis meses antes del brutal crimen, Cassie comenzó a salir con un compañero, Matt Beckham. Fue así como conoció a los amigos de su novio, Brian Draper y Torey Adamcik, y los cuatro empezaron a verse con frencuencia.

Un crimen brutal

Durante su infancia, Brian Draper sufría de tartamudeo, lo cual lo llevó a padecer bullying por parte de sus compañeros de clase y otros chicos de su edad. Estos episodios marcaron su personalidad durante su desarrollo en la adolescencia.

En la secundaria de Pocatello, conoció Torey Adamcik, quien se convirtió en su mejor amigo en poco tiempo. Ambos compartían muchas cosas en común, pero sobre todo su amor por el cine de terror.

El viernes 22 de septiembre de 2006, los tíos de Cassie le pidieron que se quedara cuidando su casa y a sus tres gatos y dos perros, mientras ellos se ausentaban el fin de semana por unas mini vacaciones.

La joven aceptó e invitó a su novio Matt para que le hiciera compañía y se preparó para pasar una noche tranquila viendo películas. Sin embargo, lo que parecía una juntada común terminó convirtiéndose en una tragedia.

image

Esa misma noche, Draper y Adamcik fueron a visitarla junto con Beckham. Los cuatro estuvieron un rato viendo televisión hasta que Brian y Torey dijeron que tenían que irse al cine. Sin embargo, esa fue una excusa: en realidad, se habían escondido en el sótano de la casa con cuchillos, guantes, máscaras y una cámara con la que habían estado grabando sus planes días antes. El objetivo era matar a alguien y para ello, habían elegido a Cassie como su víctima.

Durante el tiempo que estuvieron escondidos, cortaron la electricidad para asustarla. Cuando Matt se fue, Cassie se quedó sola en la casa. Al poco tiempo, los adolescentes volvieron a cortar la luz y subieron las escaleras, como si fuera una secuencia sacada de una película de terror.

image

La chica los escuchó, pero no tuvo tiempo de reaccionar: la atacaron y la apuñalaron 30 veces, 12 de las cuales fueron heridas mortales, según determinó el informe forense más tarde. Luego de ello, dejaron el cuerpo en el piso del living y se dieron a la fuga.

El crimen fue descubierto dos días después, cuando los tíos de la joven volvieron. La escena era brutal y no había señales de robo ni de ingreso forzado. Desde el inicio, la policía sospechó que el ataque provenía de alguien que conocía a la víctima.

La investigación

Tras el macabro hallazgo del cuerpo de Cassie, los investigadores interrogaron a Matt, ya que teóricamente había sido la última persona en verla con vida. Él contó cuáles habían sido los planes de esa noche y sumó el detalle de que Brian y Torey también habían ido a la juntada.

Por este motivo, los dos adolescentes fueron citados el 24 de septiembre -dos días después del crimen- y ambos se mostraron nerviosos al dar su declaración. Además, sus relatos sobre lo que habían hecho después de irse de la casa de Stoddart eran contradictorios.

Brian Draper terminó confesando la tercera vez que fue indagado por la policía. Dijo que él había apuñalado a Cassie, pero que Torey también había participado. Según su testimonio, se inspiraron en la masacre de Columbine y en varias películas de terror, específicamente en historias sobre asesinos seriales.

Torey, por su parte, intentó desligarse del crimen y sostuvo que solo había grabado los videos, aunque las pruebas demostraron que ambos habían apuñalado a la víctima.

Draper guió a los investigadores a un terreno donde solían juntarse para mostrarles el lugar en donde habían escondido todos los elementos que usaron en el crimen: una máscara, guantes y hasta una cinta de video, que luego sería clave a la hora del juicio.

image

En esas grabaciones, Brian y Torey aparecían documentando el plan del asesinato. Hablaban con detalle de lo que iban a hacer, cómo lo harían y discutían a quién iban a matar. También decían que querían ser como los protagonistas de la película ‘Scream’, en la cual un enmascarado asesina a un grupo de adolescentes.

A su vez, había quedado registrado el momento en el que salieron de la casa de los tíos de Cassie después de matarla. En esas imágenes, se los puede escuchar nerviosos y agitados tras cometer el asesinato. “Todo salió perfecto”, dijo uno de ellos.

El juicio

El juicio comenzó en 2007 y generó un gran interés mediático. Los fiscales describieron el caso como un “asesinato premeditado y sin motivo, impulsado únicamente por el deseo de matar”.

En las audiencias, mostraron las grabaciones en la sala para poner en evidencia la planificación y la falta de remordimiento de los acusados. El jurado escuchó cómo los adolescentes se reían al hablar de su “lista de futuras víctimas” y cómo decían que querían ser recordados por el crimen.

image

La defensa intentó argumentar que los jóvenes no comprendían la gravedad de sus actos debido a su edad y a su obsesión con el cine de terror. Sin embargo, el tribunal consideró que ambos habían actuado con plena conciencia.

De esta manera, fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Con el paso de los años, los abogados de Draper y Adamcik presentaron varias apelaciones. Sostuvieron que la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad era inconstitucional para menores de edad.

En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ese tipo de sentencias debía revisarse en los casos de adolescentes. Sin embargo, los tribunales de Idaho mantuvieron las condenas, al argumentar la extrema gravedad del crimen y la evidencia de que ambos actuaron de manera planificada.

Actualmente, los dos siguen cumpliendo su pena en prisiones estatales. En entrevistas posteriores, Brian Draper expresó arrepentimiento, mientras que Torey Adamcik continúa intentando revertir su sentencia.

Las familias de ambos pidieron perdón públicamente, aunque nunca pudieron explicar qué los llevó a cometer un acto tan atroz.