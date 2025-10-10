Fuertes críticas de la Casa Blanca por no entregarle el nobel de la paz a Donald Trump

La Casa Blanca acusó al Comité Nobel de anteponer "la política a la paz" al otorgar su premio más codiciado a un activista prodemocracia venezolano en lugar del presidente estadounidense Donald Trump.

El viernes, el Comité anunció que María Corina Machado recibirá el Premio de la Paz por su "incansable trabajo en promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

Trump ha expresado abiertamente su deseo de obtener el premio, atribuyéndose el mérito de poner fin a varios conflictos globales. Lo mencionó con frecuencia, incluso durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Llamó a Machado para felicitarla y decirle que se merece el premio, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CBS, socio de medios de la BBC en Estados Unidos.

"El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, después del anuncio el viernes por la mañana.

"El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió Cheung en X. "Tiene un corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad".

Trump ha desempeñado un papel importante a la hora de forzar un acuerdo de varias etapas para un alto el fuego en Gaza, que se anunció dos días antes de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz.

El presidente también ha afirmado que puso fin a numerosos conflictos globales durante sus nueve meses en el cargo y en su mandato anterior.

Las ambiciones de Trump de obtener un Premio Nobel de la Paz son bien conocidas, y mencionar su nombre para el premio se ha vuelto común entre los líderes que buscan promover intereses diplomáticos con Estados Unidos.

Muchos líderes extranjeros, incluidos el presidente argentino Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han argumentado públicamente que Trump merece el prestigioso honor.

Cuando los periodistas le pidieron que reaccionara al Premio Nobel, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Trump estaba haciendo mucho para resolver crisis complejas.

"¡Gracias, presidente Putin!", escribió Trump en Truth Social el viernes junto a un video de Putin diciendo que "este premio ha perdido credibilidad".

La propia Machado elogió a Trump en X después de su victoria, escribiendo: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Cuatro presidentes estadounidenses han recibido el Premio Nobel de la Paz: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama.

Sólo Obama ganó el premio mientras estuvo en el cargo.