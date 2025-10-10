viernes 10 de octubre 2025

Reconocimiento

María Corina Machado, la venezolana que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia

El Comité Noruego sorprendió al mundo al distinguir a la dirigente venezolana, símbolo de la resistencia cívica frente al régimen de Nicolás Maduro. El galardón reconoce su papel clave en la búsqueda de una salida democrática y pacífica a la profunda crisis que atraviesa Venezuela.¡

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Comité Noruego del Nobel distinguió a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando su lucha constante por los derechos democráticos del pueblo venezolano y su compromiso con una transición pacífica hacia la democracia.

El organismo resaltó su “coraje civil y liderazgo en uno de los contextos más difíciles de América Latina”, subrayando que Machado “ha mantenido viva la esperanza en medio de la represión y ha demostrado que la democracia también es una herramienta de paz”.

Prohibida por el régimen de Nicolás Maduro para competir en las elecciones presidenciales de 2024, Machado apoyó a Edmundo González Urrutia, quien representó a la oposición unificada. A pesar de la persecución, el hostigamiento y los intentos de censura, el movimiento opositor se mantuvo firme y documentó pruebas de su victoria en los comicios.

El comité recordó que Venezuela pasó de ser un país próspero a vivir una crisis humanitaria y autoritaria, con miles de presos políticos y libertades restringidas. En ese contexto, la figura de Machado emergió como símbolo de resistencia cívica y esperanza democrática.

El reconocimiento llega un año después de que ella y González Urrutia fueran galardonados con el Premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo.

