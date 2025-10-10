El secreto para que tus toallas queden suaves sin tocar la lavandina

Con el paso del tiempo, las toallas tienden a perder suavidad, volverse ásperas y desprender un olor a humedad que parece imposible de eliminar. Afortunadamente, existe un truco casero y económico que permite recuperar la textura original y un aroma fresco sin recurrir a lavandina ni otros químicos agresivos.
Qué necesitás
Estos dos ingredientes naturales ayudan a eliminar residuos de jabón y minerales del agua, suavizando las fibras y dejando las toallas listas para usar nuevamente.
Paso a paso para dejar las toallas como nuevas
-
Colocá las toallas en el lavarropas y verté una taza de vinagre blanco directamente en el tambor, sin detergente ni suavizante.
-
Iniciá un ciclo completo con agua caliente para que el vinagre actúe sobre los residuos acumulados.
-
Sin sacar las toallas, agregá media taza de bicarbonato de sodio y poné otro ciclo de lavado con agua caliente.
-
Secá al sol: la luz solar funciona como blanqueador natural y elimina cualquier resto de humedad. Si usás secarropas, evitá el exceso de calor para no dañar las fibras.
Por qué funciona este truco
El uso diario y el exceso de detergente pueden acumular residuos que endurecen las fibras y generan mal olor. El vinagre y el bicarbonato descomponen estos residuos, restaurando la suavidad y mejorando la capacidad de absorción de las toallas.
Consejos adicionales para prolongar la vida de tus toallas
-
No uses suavizante en cada lavado, ya que puede afectar la absorción.
-
Guardá siempre las toallas completamente secas en un lugar ventilado.
-
Repetí el truco ocasionalmente para mantener la frescura y suavidad por más tiempo.