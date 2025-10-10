El secreto para que tus toallas queden suaves sin tocar la lavandina

Cómo recuperar tus toallas viejas sin necesidad de lavandina

Con el paso del tiempo, las toallas tienden a perder suavidad, volverse ásperas y desprender un olor a humedad que parece imposible de eliminar. Afortunadamente, existe un truco casero y económico que permite recuperar la textura original y un aroma fresco sin recurrir a lavandina ni otros químicos agresivos.

Estos dos ingredientes naturales ayudan a eliminar residuos de jabón y minerales del agua , suavizando las fibras y dejando las toallas listas para usar nuevamente.

Paso a paso para dejar las toallas como nuevas

Colocá las toallas en el lavarropas y verté una taza de vinagre blanco directamente en el tambor, sin detergente ni suavizante.

Iniciá un ciclo completo con agua caliente para que el vinagre actúe sobre los residuos acumulados.

Sin sacar las toallas, agregá media taza de bicarbonato de sodio y poné otro ciclo de lavado con agua caliente.

Secá al sol: la luz solar funciona como blanqueador natural y elimina cualquier resto de humedad. Si usás secarropas, evitá el exceso de calor para no dañar las fibras.

Por qué funciona este truco

El uso diario y el exceso de detergente pueden acumular residuos que endurecen las fibras y generan mal olor. El vinagre y el bicarbonato descomponen estos residuos, restaurando la suavidad y mejorando la capacidad de absorción de las toallas.

Consejos adicionales para prolongar la vida de tus toallas