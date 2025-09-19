viernes 19 de septiembre 2025

Práctico y económico

El truco casero e infalible para devolverle la vida a tus zapatillas blancas

En simples pasos, con elementos que seguro se encuentran en la cocina, se concreta este truco casero que deja las zapatillas como nuevas

Por Mario Godoy
Este truco casero para limpiar zapatillas blancas funciona muy bien.

Este truco casero para limpiar zapatillas blancas funciona muy bien.

Para muchos, las zapatillas blancas son un elemento básico del guardarropa, sinónimo de estilo y versatilidad. Sin embargo, su color impoluto tiene un enemigo natural: la suciedad. Mantenerlas perfectas puede ser una tarea frustrante, pero existe un truco casero, simple y económico, que promete devolverles su brillo original sin necesidad de productos costosos.

La clave reside en una mezcla que probablemente ya tenés en tu cocina: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Esta combinación, que a primera vista podría parecer un remedio de la abuela, es en realidad una potente solución de limpieza que ataca las manchas más difíciles sin dañar el tejido de las zapatillas.

El paso a paso para un blanco impecable

El proceso es sencillo y solo requiere unos pocos minutos.

  • Prepará la pasta: En un recipiente pequeño, mezclá una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharada de vinagre blanco. La reacción efervescente que se produce es normal y es la señal de que la mezcla está activada. Revolvé hasta obtener una pasta espesa y uniforme. Si la consistencia es demasiado líquida, añadí un poco más de bicarbonato.

  • Aplicá la mezcla: Con la ayuda de un cepillo de dientes viejo o un paño de microfibra, aplicá la pasta generosamente sobre la parte de goma y lona de la zapatilla que esté manchada. Asegurate de cubrir bien todas las áreas sucias. Para las zonas más difíciles, frotá con el cepillo en movimientos circulares.

  • Dejá actuar: Una vez aplicada la pasta, dejá que actúe durante unos 10 a 15 minutos. El bicarbonato de sodio absorberá la suciedad, mientras que el vinagre actuará como desinfectante y blanqueador natural.

  • Enjuagá y secá: Pasado el tiempo de espera, retirá la pasta con un paño húmedo o enjuagá la zapatilla con agua fría. Verás cómo la suciedad se desprende con facilidad. Para un resultado óptimo, dejá que las zapatillas se sequen al aire libre, preferiblemente en un lugar con sombra para evitar que el sol directo amarillee el tejido.

Este método no solo es efectivo, sino también una alternativa ecológica a los limpiadores químicos agresivos. El bicarbonato de sodio es un desodorizante y limpiador natural, y el vinagre blanco, además de desinfectar, ayuda a eliminar el mal olor.

