El truco casero e infalible para devolverle la vida a tus zapatillas blancas

El proceso es sencillo y solo requiere unos pocos minutos.

Prepará la pasta: En un recipiente pequeño, mezclá una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharada de vinagre blanco. La reacción efervescente que se produce es normal y es la señal de que la mezcla está activada. Revolvé hasta obtener una pasta espesa y uniforme. Si la consistencia es demasiado líquida, añadí un poco más de bicarbonato.

Aplicá la mezcla: Con la ayuda de un cepillo de dientes viejo o un paño de microfibra, aplicá la pasta generosamente sobre la parte de goma y lona de la zapatilla que esté manchada. Asegurate de cubrir bien todas las áreas sucias. Para las zonas más difíciles, frotá con el cepillo en movimientos circulares.

Dejá actuar: Una vez aplicada la pasta, dejá que actúe durante unos 10 a 15 minutos. El bicarbonato de sodio absorberá la suciedad, mientras que el vinagre actuará como desinfectante y blanqueador natural.