viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Legisladores de Estados Unidos presentaron proyecto para frenar el salvataje financiero a Javier Milei

La senadora demócrata Elizabeth Warren ya había manifestado críticas. Ahora, tras la confirmación del swap de 20.000 millones de dólares, el reclamo de legisladores de Estados Unidos se transformó en proyecto de ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de anunciar el acuerdo alcanzado entre el Tesoro de Estados Unidos y la Argentina, un grupo de senadores demócratas presentó un proyecto de ley para detener el paquete de asistencia económica del gobierno de Donald Trump.

Lee además
nueva crisis politica en peru: el congreso destituyo a dina boluarte
Conflicto

Nueva crisis política en Perú: El Congreso destituyó a Dina Boluarte
rehen argentino de hamas hablo antes de la liberacion: hasta que no vea a mi hijo...
Testimonio

Rehén argentino de Hamas habló antes de la liberación: "Hasta que no vea a mi hijo...

“Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar US$20.000 millones para su aliado político en la Argentina. Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”, indicó la senadora Elizabeth Warren.

image
Elizabeth Warren

Elizabeth Warren

Bajo el nombre No Argentina Bailout Act (No a la Ley de Rescate de Argentina, en español), la normativa impulsada por el partido demócrata busca prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro para rescatar los mercados de la Argentina y a sus inversores globales.

Según indica la página oficial del Senado de Estados Unidos, el proyecto de ley eliminaría la facultad de la administración de Donald Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato del presidente Javier Milei. También “prohibiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el FSE para brindar asistencia financiera directa o indirecta a Argentina, incluyendo el uso de líneas de swap de divisas, compras de divisas o deuda soberana, o préstamos directos”.

En un video publicado en X, Warren relató: “Trump quiere enviar US$20.000 millones de tus impuestos para rescatar a su amigo político en la Argentina antes de las elecciones“.

“Piénsalo. Las familias aquí en Estados Unidos están luchando por pagar los alimentos y el alquiler debido a las desastrosas políticas económicas de Trump, y él está metiendo la mano en su bolsillo para cerrar un acuerdo extranjero que ayude a sus amigos. ¿Y qué obtenemos a cambio de este rescate? La Argentina acaba de cerrar un importante acuerdo con China que perjudica a los productores de soja estadounidenses, ya de por sí aplastados por los aranceles de Trump", continuó Warren.

Al cierre del video, la senadora demócrata cruzó al presidente de Estados Unidos. “Trump prometió ‘America First’, pero sus acciones dicen lo contrario. Trump está poniendo en primer lugar a sus amigos multimillonarios y a sí mismo, y te está dejando a ti con la factura“, concluyó.

Seguí leyendo

El secreto para que tus toallas queden suaves sin tocar la lavandina

María Corina Machado, la venezolana que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia

Nobel de la Paz: se entrega este viernes y Trump lo reclama para él

Un cambio simple en la forma de entrenar puede retrasar la pérdida de movilidad, según la ciencia

Se conoció al ganador del Premio Nobel de Literatura: quién fue el escritor galardonado

Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Se conoció a los ganadores del Nobel de Química 2025, por investigaciones vinculadas a moléculas

Thylane Blondeau, "la niña más bella del mundo" deslumbra en París y reivindica la belleza natural frente a la presión estética

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rehen argentino de hamas hablo antes de la liberacion: hasta que no vea a mi hijo...
Testimonio

Rehén argentino de Hamas habló antes de la liberación: "Hasta que no vea a mi hijo...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Te Puede Interesar

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan
Borgogno héroe, el Pulpo goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón
Puntaje

Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

Parte de los integrantes del ballet El Ceibo tras un ensayo.
Talento nuestro

El ballet El Ceibo rememora el terremoto del 44 para brillar en Jujuy

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso
Este fin de semana

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Carolina Fernández, una de las guías del Museo Bodega Graffigna, comparte sus conocimientos con los visitantes.
Imperdible

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa