La emoción de María Corina Machado al saber que ganaba el nobel de la Paz, y la carta de agradecimiento

La líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que el Premio Nobel de la Paz que ganó este viernes “propagará coraje y esperanza” en su país. “ Venezuela será libre ”, recalcó.

Reconocimiento María Corina Machado, la venezolana que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia

“Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor", subrayó Machado en una carta publicada en sus redes sociales.

En el comienzo de su misiva, la referente opositora del gobierno de Nicolás Maduro, recordó: “Durante 26 años, los venezolanos hemos sufrido violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con subyugar a los ciudadanos y quebrantar el alma de la nación. La maquinaria de opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”.

En este marco, valoró que “la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable”. “Hemos forjado un formidable movimiento cívico, superando las barreras impuestas por el régimen para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones de personas forzadas a abandonar su tierra”, indicó.

Asimismo, consideró que el galardón que obtuvo “es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país”. “Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado a que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”, remarcó en referencia a las elecciones del año pasado.

A continuación, ponderó: “Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y del mundo, y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble”.

image

En tanto, sostuvo que “no puede haber paz sin libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física”. “Venezuela será libre, y este logro inspirará coraje y esperanza en toda América, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”, enfatizó.

Por último, dedicó el premio a los venezolanos. “Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final”, sentenció Machado.

El momento en que Machado se entera del galardón