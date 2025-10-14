Milei tuiteó tras el encuentro con Trump: "Muchas gracias...

La previa del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei estuvo enmarcada en la expectativa de la militancia oficialista sobre un megaanuncio de ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina. En cambio, lo que terminó siendo la nota de la jornbada fue la frase de Donald Trump, en referencia a que la ayuda financiera a Javier Milei dependerá de un triunfo de La libertad Avanza en las elecciones.

Tras el encuentro, el presidente Javier Milei posteó en redes sociales sus conclusiones, que no fueron más allá dle agradecimiento a Donald Trump por los minutos brindados y la resignación a que la ayuda no llegaría si su gobierno pierde en los comicios.

"Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)", agradeció Milei.

"El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo. La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País", advirtió.

"En su defecto nos van a seguir acompañando. Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", concluyó.