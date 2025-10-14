martes 14 de octubre 2025

Milei tuiteó tras el encuentro con Trump: "Muchas gracias...

El presidente Javier Milei escribió en redes sociales tras el encuentro con Donald Trump, que quedó marcado por el condicionamiento de la ayuda norteamericana a un triunfo electoral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La previa del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei estuvo enmarcada en la expectativa de la militancia oficialista sobre un megaanuncio de ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina. En cambio, lo que terminó siendo la nota de la jornbada fue la frase de Donald Trump, en referencia a que la ayuda financiera a Javier Milei dependerá de un triunfo de La libertad Avanza en las elecciones.

trump respaldo a milei, tras la reunion en la casa blanca: si pierde, no seremos generosos con argentina
Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"
bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que trump condicionara el apoyo a milei a una victoria electoral
Bonos y acciones argentinas se derrumbaron, luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei a una victoria electoral

Tras el encuentro, el presidente Javier Milei posteó en redes sociales sus conclusiones, que no fueron más allá dle agradecimiento a Donald Trump por los minutos brindados y la resignación a que la ayuda no llegaría si su gobierno pierde en los comicios.

"Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)", agradeció Milei.

"El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo. La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País", advirtió.

"En su defecto nos van a seguir acompañando. Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", concluyó.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Inflación en San Juan.
La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen
Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen