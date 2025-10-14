Milei le entregó una carta a Donald Trump: de quién era y qué decía

En el marco de la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, e l presidente argentino le entregó a su par estadounidense una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamas , como muestra de agradecimiento por su rol en la negociación que permitió su regreso. El documento fue firmado por los familiares de Eitan Horn y de los hermanos Ariel y David Cunio, quienes pasaron 738 días secuestrados en Gaza antes de ser liberados.

La carta, que Milei le entregó personalmente a Trump, comienza con un tono profundamente emotivo: “ Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento , nuestros seres queridos — Eitan Horn y David y Ariel Cunio — hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro.”

El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

Los familiares agradecen al líder republicano por su mediación en el conflicto: “Finalmente, podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”.

En otro tramo, las familias destacan el rol de Trump en la búsqueda de la paz en Medio Oriente, con palabras de fuerte reconocimiento: “Su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza”.

Y agregan: “Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz”.

“Hizo historia y será recordado por generaciones”

Las familias Horn y Cunio remarcaron además que el exmandatario estadounidense “hizo historia de una forma que será recordada por generaciones” y “demostró que la libertad y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros”.

Sin embargo, también expresaron un pedido pendiente: “Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.

Un agradecimiento con sello argentino

El texto concluye con un mensaje de profundo reconocimiento y emoción: “Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre. Con gratitud inmensa y admiración.”

El gesto de Milei, al entregar la carta en nombre de las familias, buscó reforzar la alianza política y personal con Trump, en una jornada marcada por los acuerdos económicos y los mensajes de apoyo mutuo entre ambos líderes.