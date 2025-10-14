martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gesto

Milei le entregó una carta a Donald Trump: de quién era y qué decía

El presidente cumplió con el encargo de entregarle en mano a Donald Trump una misiva enviada por argentinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente argentino le entregó a su par estadounidense una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamas, como muestra de agradecimiento por su rol en la negociación que permitió su regreso. El documento fue firmado por los familiares de Eitan Horn y de los hermanos Ariel y David Cunio, quienes pasaron 738 días secuestrados en Gaza antes de ser liberados.

Lee además
El presidente Javier Milei es optimista sobre el futuro económico del país.
Punto de vista

Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"
Foro de Abogados de San Juan.
Revuelo nacional

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

La carta, que Milei le entregó personalmente a Trump, comienza con un tono profundamente emotivo: “Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos —Eitan Horn y David y Ariel Cunio— hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1978164914058416548?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978164914058416548%7Ctwgr%5E2473086475c07f6fb0fb98b6c11575e649ddd921%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.a24.com%2Fpolitica%2Fque-dice-la-carta-que-le-regalo-javier-milei-donald-trump-la-cumbre-la-casa-blanca-n1487150&partner=&hide_thread=false

Los familiares agradecen al líder republicano por su mediación en el conflicto: “Finalmente, podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”.

En otro tramo, las familias destacan el rol de Trump en la búsqueda de la paz en Medio Oriente, con palabras de fuerte reconocimiento: “Su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza”.

Y agregan: “Se puso del lado de la vida y de la verdad. Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz”.

“Hizo historia y será recordado por generaciones”

Las familias Horn y Cunio remarcaron además que el exmandatario estadounidense “hizo historia de una forma que será recordada por generaciones” y “demostró que la libertad y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros”.

Sin embargo, también expresaron un pedido pendiente: “Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”.

Un agradecimiento con sello argentino

El texto concluye con un mensaje de profundo reconocimiento y emoción: “Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre. Con gratitud inmensa y admiración.”

El gesto de Milei, al entregar la carta en nombre de las familias, buscó reforzar la alianza política y personal con Trump, en una jornada marcada por los acuerdos económicos y los mensajes de apoyo mutuo entre ambos líderes.

Temas
Seguí leyendo

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

Milei visitó Chaco y Corrientes, junto con una famosa vedette

Milei elogió a Mendoza: "Nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos"

La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los '90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

Javier Milei sorprendió con un vivo de la prueba de sonido de su recital, tras la renuncia de Espert

Milei llegó a Santa Fe y debió suspender un acto por incidentes: al menos, hay cuatro detenidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Cumplió una condena por atropellar y matar, y ahora irá preso por violar una perimetral en San Martín
Incorregible

Cumplió una condena por atropellar y matar, y ahora irá preso por violar una perimetral en San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luciano, el sanjuanino que empezó a rescatar animales a los 14 años y hoy cuida a más de 70
Solidaridad

Luciano, el sanjuanino que empezó a rescatar animales a los 14 años y hoy cuida a más de 70

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Con gol de Messi, Argentina le gana 3 a 0 a Puerto Rico
En Miami

Con gol de Messi, Argentina le gana 3 a 0 a Puerto Rico

Casposo volverá a producir y generará más de 200 empleos en Calingasta
Anuncio

Casposo volverá a producir y generará más de 200 empleos en Calingasta