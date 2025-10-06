lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inesperado

Javier Milei sorprendió con un vivo de la prueba de sonido de su recital, tras la renuncia de Espert

Desde el Movitar Arena, el Presidente compartió en un "live" de Instagram los ensayos de "la banda presidencial", que integran Bertie Benegas Lynch y Lilia Lemoine.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei se subió al escenario del Movistar Arena, donde este lunes ofrecerá un show y presentará su libro, para realizar un inesperado vivo en las redes.

Javier Milei se subió al escenario del Movistar Arena, donde este lunes ofrecerá un show y presentará su libro, para realizar un inesperado vivo en las redes.

Este lunes, el presidente Javier Milei realizará la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Previo a eso, y en medio de la tormenta en La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, mostró un vivo por Instagram de la prueba para su show musical.

Lee además
tras el escandalo, espert renuncio a su candidatura a diputado nacional por buenos aires
Comunicado

Tras el escándalo, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires
José Luis Espert y Guillermo Francos.
Escenario crítico

El Gobierno reconoció que José Luis Espert no tuvo claridad para explicar su situación

El evento se llevará a cabo a las 18 en el citado recinto donde el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo", protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de la presentación de su nuevo libro: “La construcción del milagro”.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.

Antes de esto, tocará la “banda presidencial” que está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

Embed - Javier Milei on Instagram: "PREVIA A LA PRUEBA DE SONIDO. VIVA LA LIBERTAD CARAJO"
View this post on Instagram

A post shared by Javier Milei (@javiermilei)

Justamente, durante la prueba de sonido de la banda, este mediodía, Milei realizó el vivo en Instagram. En la transmisión, el mandatario brindó detalles del show y mostró cómo será la estructura del escenario. Posteriormente cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".

Cabe recordar que, el evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, cuestionado por su vínculo con Fred Machado. Espert realizó su anuncio este domingo, también a través de sus redes sociales. “Por la Argentina doy un paso al costado”, escribió el economista.

Temas
Seguí leyendo

Milei llegó a Santa Fe y debió suspender un acto por incidentes: al menos, hay cuatro detenidos

Javier Milei mantuvo su respaldo a José Luis Espert: "Inmunda y burda operación"

Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza

Milei, a un mes de las elecciones: "Hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza"

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes

Sale a la luz una foto de Pequeño J y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio

¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?: qué pasa con los empleados privados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el proximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o dia no laborable?: que pasa con los empleados privados
Preparando la agenda

¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?: qué pasa con los empleados privados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes