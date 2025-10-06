Javier Milei sorprendió con un vivo de la prueba de sonido de su recital, tras la renuncia de Espert

Javier Milei se subió al escenario del Movistar Arena, donde este lunes ofrecerá un show y presentará su libro, para realizar un inesperado vivo en las redes.

Este lunes, el presidente Javier Milei realizará la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Previo a eso, y en medio de la tormenta en La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, mostró un vivo por Instagram de la prueba para su show musical.

Escenario crítico El Gobierno reconoció que José Luis Espert no tuvo claridad para explicar su situación

El evento se llevará a cabo a las 18 en el citado recinto donde el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo", protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de la presentación de su nuevo libro: “La construcción del milagro”.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.

Antes de esto, tocará la “banda presidencial” que está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

Justamente, durante la prueba de sonido de la banda, este mediodía, Milei realizó el vivo en Instagram. En la transmisión, el mandatario brindó detalles del show y mostró cómo será la estructura del escenario. Posteriormente cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".

Cabe recordar que, el evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, cuestionado por su vínculo con Fred Machado. Espert realizó su anuncio este domingo, también a través de sus redes sociales. “Por la Argentina doy un paso al costado”, escribió el economista.