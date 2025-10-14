martes 14 de octubre 2025

Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo el Presidente de Estados Unidos en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei donald trump

El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino en la previa de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1978168115168002187&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, también participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent y explicó los motivos del swap con Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”. Y Trump replicó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

En tanto, el mandatario estadounidense sostuvo que le gustaría visitar la playa de Argentina, aunque su agenda está ocupada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978157237999681582&partner=&hide_thread=false

Asimismo, ante la pregunta de Infobae, los funcionarios norteamericanos negaron que el acuerdo económico incluya la cancelación del swap con China.

Por otro lado, Milei también aprovechó para felicitar al mandatario norteamericano tras lograr el acuerdo de paz entre Israel y Hamas. “Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”, dijo.

“Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano.

Por último, Milei le entregó una plaqueta con una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

Fuente: Infobae

