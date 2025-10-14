martes 14 de octubre 2025

Investigación

Doble femicidio, secuestro de un nene y un cuerpo decapitado: ¿cuánto horror se esconde tras Pablo Laurta?

El principal sospechoso, de nacionalidad uruguaya, fue detenido este domingo en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú. Los investigadores ahora trabajan en la identificación del cuerpo hallado dentro de una bolsa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Laurta, el principal sospechoso en el caso del doble femicidio que conmociona al país.

El caso que involucra al uruguayo Pablo Laurta en la provincia de Córdoba generó conmoción en los últimos días, luego de que se confirmara el asesinato de su expareja y su exsuegra, el secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo decapitado en Concordia, Entre Ríos, que podría ser Martín Sebastián Palacio, el chofer desaparecido. El principal sospechoso del doble femicidio fue detenido tras una intensa búsqueda, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer todas las aristas del hecho.

La secuencia se inició el miércoles 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda en Villa Rivera Indarte. Laurta, denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que declararon en diálogo con el canal de noticias TN que el acusado solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.

Luego de asesinar a Giardina y a su madre, Laurta huyó con su hijo de cinco años. De inmediato, la Justicia activó el Alerta Sofía, lo que permitió intensificar el operativo de búsqueda en distintas provincias.

Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de San Salvador, Entre Ríos, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino y en canoa. Luego, la desaparición del chofer, su automóvil apareció incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.

Este domingo, agentes de las policías de Córdoba y Entre Ríos localizaron a Laurta y a su hijo en un hotel de Gualeguaychú. El niño fue hallado en buen estado de salud. Dentro de la habitación donde detuvieron al acusado, se encontraron un arma, teléfonos celulares, una suma considerable de dólares y la billetera del remisero. La Justicia también obtuvo un video que aportó elementos para la investigación y detectó que existía un trato familiar previo entre Laurta y Palacio.

Las pesquisas continuaron en la zona rural de Concordia. Allí, este lunes, fue descubierto un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Las autoridades tomaron muestras de ADN y fotografías de tatuajes para intentar confirmar la identidad. De acuerdo con una fuente de la investigación, tanto la ubicación como la fecha del hallazgo coinciden con el último registro de Palacio junto a Laurta.

Actualmente, la Justicia de Córdoba mantiene la acusación contra Laurta por doble femicidio agravado y sustracción de menores. En paralelo, la Justicia de Entre Ríos busca esclarecer la desaparición y posible homicidio de Palacio. La trama apunta a una relación previa entre el imputado y el remisero, así como una planificación detallada de los hechos, destacaron los voceros judiciales al medio.

Este martes, el menor secuestrado por su padre cumple seis años. El avance de la causa y la identificación del cuerpo hallado en Concordia continúan pendientes, mientras los investigadores aún esperan resultados de ADN que confirmen si se trata del remisero desaparecido.

FUENTE: Infobae

Temas
