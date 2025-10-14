martes 14 de octubre 2025

Feriados 2025

Agendalo ya: cuándo cae el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina

Tras el fin de semana largo de octubre, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado. Noviembre trae un fin de semana extralargo, mirá cuándo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del reciente fin de semana largo de octubre, los argentinos pueden empezar a planificar su próximo feriado y descanso. En noviembre llegará un fin de semana extralargo que combina un feriado nacional trasladable y un día no laborable, ideal para viajes cortos o escapadas de descanso.

Durante la tercera semana de noviembre, los trabajadores podrán disfrutar de cuatro días de descanso: el viernes 21 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20. Esta fecha recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, donde la Confederación Argentina defendió su soberanía frente a la flota anglo-francesa en el río Paraná.

Feriado nacional vs día no laborable

Es importante diferenciar entre feriado nacional y día no laborable. Un feriado nacional implica descanso obligatorio y pago doble si se trabaja. En cambio, los días no laborables son optativos para los empleadores: si se trabaja, se cobra el salario habitual sin recargo.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre se recuerda la defensa de Argentina durante la Batalla de la Vuelta de Obligado. Pese a la inferioridad numérica frente a la flota anglo-francesa, la estrategia de Juan Manuel de Rosas logró retrasar el avance invasor, marcando una victoria estratégica que consolidó la soberanía nacional sobre los ríos.

Feriados restantes en 2025

Según el calendario oficial, los últimos días de asueto del año son:

  • Noviembre: viernes 21 (día no laborable puente) y lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional, trasladado).

  • Diciembre: lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María) y jueves 25 (Navidad).

Con estas fechas, los argentinos ya pueden planificar sus próximos descansos y aprovechar los fines de semana largos para descansar o viajar.

