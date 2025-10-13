lunes 13 de octubre 2025

Crimen

Habló la madre del doble femicida cordobés: "...di a luz a un asesino"

Realizó declaraciones la madre de Pablo Laurta, el hombre que asesinó a su expareja, a su ex suegra, y secuestró a su hijo de 5 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la conmoción que generó el doble femicidio en Córdoba, la madre de Pablo Laurta se mostró consternada por las acciones de su hijo.

"No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié", expresó Estrella entre lágrimas.

En este contexto, explicó que hasta el nacimiento de su nieto, no tenía una relación cercana con su hijo, y reveló que se enteró del trágico hecho el domingo al mediodía: "Veo varias llamadas perdidas de una compañera de trabajo y un mensaje que decía: 'lo lamento mucho Estrella, muchas fuerzas'. Pensé que mi hijo se había matado", añadió.

La mujer recordó que Pablo había estado detenido en 2024 por "desacato a la autoridad", tras violar la perimetral que tenía, al subir al techo de la casa de Luna Giardina; motivo por el que se pidió pericia psiquiátrica, que finalmente no se realizó: "Pedí que no lo soltaran, que lo pudieran internar donde tuviera ayuda psicológica. Mi hijo no aceptaba que Luna se hubiese ido", señaló.

Además, reveló que se comunicaba por videollamada con su exnuera y Mariel Zamudio, madre de Luna, sin que su hijo lo supiera.

Doble femicidio en Córdoba: La militancia antifeminista de Pablo Laurta

Al ser consultada sobre la agrupación "Varones Unidos", vinculada a ideas antifeministas y donde su hijo aparece como referente, Estrella manifestó: "No profeso esas creencias que tenía él. Empecé a leer y era una atrocidad lo que leí. Nunca hablamos de eso en mi casa ni estuvimos con personas con esas ideas".

"Como mujer, me sentí disgustada. Si bien uno a veces no admite el ‘muerte al macho’, esto es otro nivel, son polos opuestos", dijo.

