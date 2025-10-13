martes 14 de octubre 2025

Investigación

El doble femicida cordobés encerró y violó durante meses a su ex mujer, y víctima

Según avanza la investigación se van conociedno detalles brutales en torno a como trataba Pablo Laurta a su ex pareja, a la que fnalmente asesinó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El barrio Villa Serrana de Córdoba quedó paralizado por el horror tras el doble femicidio de Luna Giardina y su mamá, Mariel Zamudio. Las dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en su propia casa y el principal acusado del hecho, Pablo Laurta - expareja de la más joven de las víctimas y padre de su hijo de cinco años-, escapó con el nene y fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay.

Mientras la familia de las víctimas espera respuestas y busca justicia, se siguen sumando testimonios que describen una historia marcada por la violencia y un final anunciado.

El momento en que todo cambió

Eran las 20.40 del sábado cuando los vecinos de las víctimas escucharon una detonación y llamaron a la policía. Sin embargo, a pesar de la falta de respuestas, los agentes se retiraron del lugar poco después de llegar.

“La policía vino porque el botón antipánico (de Giardina) estaba apagado. Vinieron pero no entraron”, remarcó la vecina, con una mezcla de bronca y angustia. En el mismo sentido, apuntó: “El sistema falló, ellas estuvieron desprotegidas desde el principio”.

Según el relato de la mujer, Giardina y Laurta se habían conocido años atrás por Facebook y al poco tiempo se mudaron juntos a Uruguay. Pero la armonía en la pareja no duró demasiado.

“La tenía encerrada y la empezó a violar”

“Laurta la tenía encerrada, le daba de comer lo que él quería y la empezó a violar”, indicó la vecina, sobre los motivos que marcaron el final de la relación. “Después de unos meses ella se pudo escapar y vino con el nene acá (Córdoba)”, agregó.

La distancia y las denuncias que presentó la víctima desde entonces no consiguieron alejar al acusado, que la siguió hostigando después de la separación y hasta llegó a pasar tres días escondido en el tanque de agua de la casa de las víctimas, con el objetivo de amedrentarlas.

“Luna no tenía vida, luchó por su hijo para que no pasara esto y (Laurta) las mató como a un perro. Las tapó con una sábana y se fue”, lamentó la mujer.

Si bien manifestó que hacía varios días que a Luna se la notaba nerviosa y especuló con la posibilidad de que la joven supiera que su expareja estaba en la provincia, la vecina cree que el ataque fatal la tomó por sorpresa. “No le dio tiempo a activar el botón, las tomó desprevenidas a las dos”, sostuvo.

En esa línea, Laurta llevó a cabo un plan criminal pensado al detalle: entró a la casa, las mató y escapó caminando, con total impunidad, con su hijo de la mano. “Se llevó al nene en calzoncillos, así como estaba la criatura”, indicó la mujer.

Laurta, detenido y acusado de doble femicidio

Pablo Laurta permanece preso en Entre Ríos, a la espera de su traslado a la cárcel de Bouwer. En la habitación del hotel donde lo capturaron, la policía encontró una pistola Bersa calibre 380, dólares, pesos argentinos y uruguayos, chips de celulares, más de cinco teléfonos y una computadora.

image

Hasta el momento, está acusado de doble homicidio agravado por violencia de género y uso de arma de fuego. La investigación sigue en marcha y la situación de Pedro, el hijo de Luna y Laurta, es ahora el centro de la preocupación familiar.

En diálogo con El Doce, Laura, la hermana de Luna Giardina, dejó en claro su intención de que su sobrino se instale con ella en Chile, donde vive con su familia.

“Yo tengo tres hijos y ellos también conocen a Pedrito, se quieren mucho con su primo. Las puertas están abiertas, así que vamos a ver qué pasa”, explicó.

