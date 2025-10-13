martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen

Doble femicidio: Hallaron un cuerpo desmembrado, mientras buscan al chofer desaparecido

Martín Sebastián Palacios es el remisero que fue contactado por Pablo Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. La Policía trabaja en el lugar para identificar el cadáver.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía intenta identificar el cuerpo que fue encontrado en Concordia, mientras avanza la búsqueda del chofer que desapareció luego de haberse encontrado con el principal sospechoso del doble crimen en Córdoba.

Lee además
asi detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en cordoba
Videos

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba
quien es el sospechoso del doble femicidio en cordoba: su militancia en varones unidos
Perfil

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"

Fuentes policiales confirmaron que al cadáver le faltan los brazos y la cabeza. Esto complica la identificación, ya que las autoridades buscan saber si es Martín Sebastián Palacios.

image

Palacios es el remisero que fue contactado por Pablo Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba y que está desaparecido desde ese momento.

En ese contexto, el auto Toyota Corolla blanco de Palacios fue encontrado totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano, y ese vínculo es investigado por estas horas.

Luego del afectuoso saludo, el chofer le abrió el baúl del auto para que guardara las cosas el presunto femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La imagen de la cámara de seguridad termina ahí, pero los investigadores pudieron establecer parte del recorrido que hicieron.

Así fue el camino que hicieron el sospechoso y el remisero

La noche del 8 de octubre, Palacios avisó que tenía un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su auto. Desde aquella noche, el oriundo de San Salvador, Entre Ríos, no volvió a comunicarse con su familia.

Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

El incendio provocó un desastre en la zona y obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de 14 vehículos que estaban estacionados.

En el lugar trabajaron equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, del Etac, Defensa Civil y bomberos de distintas regionales.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, lugar adonde vivía su expareja con su hijo.

Temas
Seguí leyendo

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

El doble femicida cordobés encerró y violó durante meses a su ex mujer, y víctima

Habló la madre del doble femicida cordobés: "...di a luz a un asesino"

Brutal femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza frente a sus hijos

Femicidio de Daiana: según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

Doble femicidio en Bahía Blanca: quiénes eran la mamá y la hija asesinadas y qué hipótesis se maneja

Triple femicidio: una testigo habló de un robo de 30 kilos de cocaína

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.
Clima

Este martes San Juan espera una jornada calurosa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 5 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Te Puede Interesar

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.
Revuelo nacional

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo
Narcotráfico

Cómo fue el operativo que descubrió a dos mujeres con más de un kilo de cocaína en el cuerpo