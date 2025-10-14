martes 14 de octubre 2025

Vida en tu patio

Vienen siempre: las cinco plantas que hacen que las mariposas estén siempre en tu jardín

Algunas plantas funcionan como un imán natural para estos insectos y pueden llenar de color tu espacio verde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la llegada de la Primavera, el calor, los patios, balcones y jardines con plantas se convierten en refugio de vida. Las mariposas son, sin duda, las visitantes más encantadoras en esta época: aportan belleza, movimiento y son señal de un ambiente saludable.

Si querés atraerlas, existen plantas que las seducen con su aroma, sus colores y el néctar que ofrecen. Incorporarlas a tu jardín es una forma sencilla de sumar naturaleza y equilibrio.

Cinco plantas infalibles para atraer mariposas

Lavanda

Su fragancia dulce y sus espigas violetas son irresistibles. Requiere poco riego, crece al sol y mantiene su color durante buena parte del año.

Lantana

De floración prolongada, combina tonos cálidos —amarillo, rojo, naranja— que llaman la atención de las mariposas. Es una planta fuerte, ideal para el verano.

Verbena

Sus flores diminutas reunidas en ramilletes forman un punto de encuentro para mariposas y abejas. Se adapta muy bien a macetas o canteros soleados.

Salvia

Además de decorar, sus flores tubulares rojas o violetas producen abundante néctar. Es una de las preferidas de los polinizadores.

Girasol

Símbolo del verano, sus grandes cabezas doradas son un festín para las mariposas. Se desarrolla mejor en suelos con buen drenaje y mucha luz solar.

Tips para tener un jardín con más vida

  • Usá especies nativas, que se adaptan al clima local y atraen fauna propia.

  • Combiná alturas y colores, así ofrecerás refugio y alimento a más insectos.

  • Dales sol y espacio, las mariposas prefieren lugares abiertos y cálidos.

  • No uses pesticidas, porque eliminan a los polinizadores y alteran el ecosistema.

Con estas variedades y un poco de dedicación, tu jardín puede transformarse en un espacio lleno de color, aroma y mariposas revoloteando entre las flores.

