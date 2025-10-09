jueves 9 de octubre 2025

Campaña legislativa

La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"

El mandatario nacional continúa con su gira de campaña en medio de un clima social tenso. La agenda confirmada y la actividad que aún está en veremos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Continuando por la gira prevista por las provincias en el marco de la campaña legislativa, este jueves Javier Milei estará llegando a Mendoza para acompañar al candidato a diputado nacional por la vecina provincia, Luis Petri. Sin San Juan en la agenda, la visita del mandatario será la única que realizará en Cuyo.

Conforme indican los medios de la vecina provincia, la agenda prevista para la jornada sufrió una llamativa modificación. Sucede que en realidad tenía previsto solo llegar hasta San Rafael, pero desde primera hora circula la posibilidad de realizar una caminata en la zona del microcentro mendocino. La decisión habría sido repentina y ventilada por Presidencia, confirmada por Casa de Gobierno de Mendoza.

Conforme al itinerario público, el arribo está previsto sobre el mediodía y participará de un almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, realizada en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”. Sobre las 14 estará brindando un mensaje a los presentes, entre quienes se esperan intendentes e integrantes del Gabinete provincial.

image

Debido a los últimos acontecimientos relacionados a la presencia de Milei en las provincias y la reacción social, se prevé un fuerte operativo policial que convocará a unos 750 efectivos. Esto se da, más que nada, porque San Rafael es un bastión del peronismo y en ese marco se esperan algunas movilizaciones.

Posteriormente, Milei se trasladará al centro de Mendoza para realizar una caminata en horas de la tarde, sobre las 18 horas en la Peatonal Sarmiento. La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio y se estima un operativo policial de las mismas dimensiones que el que se montará en San Rafael. Fuentes de seguridad indicaron que la realización de la caminata y su extensión dependerá del clima social que se viva esta tarde, teniendo en cuenta los episodios turbulentos que protagonizó tanto el mandatario nacional como su hermana en el marco de la campaña.

Conforme a esto, si bien está confirmada la caminata todo podría ir variando con el paso de las horas.

image

En la Peatonal Sarmiento, Milei estará acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. También se sumará a la comitiva su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Tras su paso por la provincia, el Presidente partirá nuevamente a Buenos Aires por la tarde-noche, aproximadamente a las 20.

