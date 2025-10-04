Milei llegó a Santa Fe y debió suspender un acto por incidentes: al menos, hay cuatro detenidos

El presidente Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Sin embargo, tal como ocurrió días atrás en Tierra del Fuego, el presidente tuvo que cambiar sus planes debido a incidentes.

En una entrevista Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza

Milei tenía previsto realizar un acto de campaña en Santa Fe para apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. El mandatario llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10.

La actividad tenía como punto central una breve caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, en ese lugar se encontraban partidarios libertarios y grupos de izquierda, y se produjeron incidentes.

En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos cuatro personas detenidas por los incidentes.

Ante la imposibilidad de realizar la actividad prevista, el mandatario fue trasladado hasta un hotel en la zona del puerto de Santa Fe. A las 11.20 salió a saludar al balcón y. unos minutos después, bajó a saludar a sus seguidores. Cantó con ellos y tomó un megáfono para hablar.

“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, dijo el mandatario.

Luego, se armó la burbuja de la Policía Federal y partió rumbo a la localidad entrerriana de Paraná, a donde llegó a las 12:20.

Como ocurre cada vez que el Presidente visita alguna provincia, el operativo de seguridad fue organizado por Casa Militar en coordinación con la Custodia Presidencial. En este caso, la Policía santafesina sirvió de apoyo a la cápsula se seguridad que trasladó al mandatario al hotel luego de los incidentes, que como está ubicado en la zona del puerto, quedó a cargo de la Prefectura Naval.

Según lo anunciado hasta el momento, en Paraná habrá una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podrían realizarse una caminata y luego un acto.

Además, está previsto que se encuentre a solas con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien logró sellar un frente electoral para los comicios del 26.

Según explicaron fuentes de la organización, la intención es que el Presidente “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.

El panorama electoral

En la provincia litoraleña, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado. Esos lugares quedaron para Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el diputado por Buenos Aires; y la empresaria Romina Almeida. También encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann. El segundo y el tercer lugar serán para JxER: allí se ubican Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos funcionarios del gabinete de Frigerio.

Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado. Dos serán para el ganador y uno para el que quede en segundo lugar. También pondrá en juego 5 de sus 9 bancas en Diputados. La fuerza que se imponga el 26 de octubre se quedará con tres. La segunda, con dos. En la provincia estarán habilitadas a votar 1.053.652 personas.

