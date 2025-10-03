viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Autopsia

Triple femicidio: Un tatuaje de la joven de 15 años asesinada conmovió a los investigadores

Investigadores del triple femicidio de Florencio Varela quedaron impactados por la frase que se había tatuado Lara Gutiérrez, la jovencita de 15 años torturada y asesinada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela estremeció al país. Entre los datos más desgarradores del caso, los forenses revelaron un detalle que conmovió a todos: Lara tenía tatuada en el brazo la frase “Sueña como si fueras a vivir para siempre”, una marca que la familia recuerda como símbolo de su personalidad soñadora y que, trágicamente, también sirvió para ayudar a identificar el cuerpo de esta víctima del triple femicidio.

Lee además
triple femicidio de florencio varela: los escalofriantes detalles que revelo la autopsia de lara gutierrez
Tremendo

Triple femicidio de Florencio Varela: los escalofriantes detalles que reveló la autopsia de Lara Gutiérrez
el dolor eterno de una madre: silvana, 12 anos sin rocio y una herida que se remueve con el triple femicidio de la matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

La frase, escrita en letra cursiva, había sido un deseo de Lara cuando cumplió 15 años, junto con otro pequeño tatuaje de una flor. Según relató su hermana Agostina, Lara quería “tener algo que la acompañara siempre, algo que la representara”.

En las últimas horas, Agostina publicó un video en redes sociales mostrando imágenes de la fiesta de 15 de Lara y recordó el tatuaje con un mensaje conmovedor: “Quiero que todos sepan quién era ella, no solo una víctima”.

El tatuaje como huella en la autopsia

El informe forense, elaborado por el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Temperley, detalla el tatuaje floral y la frase. Fue un dato que quedó asentado en el documento oficial y que se volvió clave para corroborar la identidad de Lara en el momento más doloroso para su familia.

El informe también revela que Lara murió por shock hipovolémico a causa de tres puñaladas principales y varias lesiones punzocortantes. La herida más grave fue la que seccionó la arteria carótida primitiva derecha, lo que provocó una hemorragia masiva y fulminante.

La trampa mortal

La investigación reconstruyó los últimos días de Lara. Semanas antes, había conocido a un ciudadano peruano en un local de comidas rápidas en el barrio porteño de Flores. Los investigadores creen que ese encuentro fue el inicio de la trampa: la contactaron nuevamente el viernes 6 de septiembre, el mismo día en que desapareció junto a sus amigas.

Esa noche, cámaras de seguridad registraron a Lara en un bar tipo pool de Avenida Rivadavia al 7100, en Flores, junto a otra adolescente y dos hombres peruanos. Luego, las jóvenes fueron engañadas y trasladadas a una casa en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde fueron retenidas, torturadas y asesinadas con extrema violencia.

Enterradas en el patio de la casa

Cinco días después, los investigadores hallaron los cuerpos enterrados en el patio trasero de la vivienda. La escena era dantesca: tierra removida de forma improvisada, objetos personales esparcidos y rastros de un intento fallido por ocultar las huellas del crimen.

El informe forense señaló que el cuerpo de Lara presentaba signos de haber estado enterrado durante varios días, aunque sin indicios de ataque de fauna cadavérica, lo que sugiere que permaneció en un ambiente protegido.

Una familia rota y un tatuaje que habla por ella

Mientras avanza la causa, la familia de Lara intenta mantener viva su memoria. Agostina, su hermana, compartió fotos y videos de los momentos felices de la adolescente. Uno de los clips muestra a Lara soplando las velitas de su cumpleaños de 15 años, una celebración que hoy se volvió símbolo de lo que pudo haber sido una vida llena de sueños.

Sueña como si fueras a vivir para siempre. Esa era Lara. Así quería vivir”, escribió Agostina en una de sus publicaciones.

Avances de la investigación

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, confirmó que la investigación sigue bajo secreto de sumario, pero ya hay varios detenidos, entre ellos Tony “Pequeño J” Valverde Victoriano, sindicado como el cerebro del secuestro y triple homicidio, y Matías Ozorio, señalado como su mano derecha.

Los investigadores creen que Lara, Brenda y Morena fueron captadas mediante engaños con una planificación previa que incluyó el alquiler de la casa de Villa Vatteone por un presunto “prestanombre”. Se sospecha que el crimen está vinculado a una red criminal ligada al narcotráfico.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Habló el "pocero" del triple femicidio: qué declaró

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en vivo: un historico conductor y un sindicalista terminaron a las pinas en un streaming
Video

Escándalo en vivo: un histórico conductor y un sindicalista terminaron a las piñas en un streaming

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Te Puede Interesar

La madre todoterreno de las campeonas blaugranas video
Pasiones del Interior

La "madre" todoterreno de las campeonas blaugranas

Por Luz Ochoa
El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto
Torneo Clausura

El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres
Rawson

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda
¡No falta nada!

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda