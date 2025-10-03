viernes 3 de octubre 2025

Tremendo

Triple femicidio de Florencio Varela: los escalofriantes detalles que reveló la autopsia de Lara Gutiérrez

La autopsia realizada a la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo (ambas de 20 años) en el partido bonaerense de Florencio Varela, reveló información muy importante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo (ambas de 20 años) en el partido bonaerense de Florencio Varela, reveló de qué murió mientras era torturada.

el dolor eterno de una madre: silvana, 12 anos sin rocio y una herida que se remueve con el triple femicidio de la matanza
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza
triple femicidio: la autopsia revelo que la menor de 15 anos asesinada sufrio un shock hipovolemico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

De acuerdo a la necropsia que se llevó a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, de Temperley, indicó que la menor de las tres víctimas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso fue un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha; es decir que sufrió una pérdida masiva de sangre, causando que el corazón no pudo bombear suficiente sangre y oxígeno al cuerpo.

En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, la necropsia indicó que algunas partes del cuerpo mostraban livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, sin que hubiera presencia de fauna cadavérica.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el informe oficial.

