domingo 28 de septiembre 2025

Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Sabrina, madre de Morena Verdi, denunció que existen irregularidades en la investigación que busca esclarecer el femicidio de su hija, de Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Brenda, Morena y Lara

Brenda, Morena y Lara

Sabrina, la madre de Morena Verdi, denunció hoy irregularidades en la investigación que busca esclarecer el crimen de su hija, de Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez. Al mismo tiempo, aseguró que existen maniobras para desviar la atención pública del crimen. Las declaraciones de la mujer, en Radio Rivadavia, apuntan tanto al accionar de la Policía como al clima de sospecha que atraviesa a las familias de la zona tras el asesinato de su hija.

Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Durante la entrevista, la madre de Morena aseguró: “El otro día tuve que ir a hacer una denuncia, que la hice a cuatro voces ahí adentro de la reunión, para que hagan el pedido internacional. Porque lo que yo denuncié eran delitos federales. ¿Yo lo tengo que hacer?”.

En ese sentido, expresó su preocupación al manifestar que existen personas que intentan desviar la investigación central y señaló: “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”.

La mujer también relató incidentes de violencia ocurridos durante una marcha vinculada al caso. “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’, porque ahí quedaron en shock. Porque me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, detalló al referirse a su experiencia con la Policía de la Ciudad, a la que acusó de no brindar protección adecuada: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás cuando ellos lo están custodiando, flaco. Es tu deber”, subrayó.

Las dudas sobre la autoría intelectual del crimen también surgieron en su testimonio. Consultada sobre la imputación contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, afirmó: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

Sabrina expuso el deterioro emocional y económico posterior al crimen y cuestionó que las víctimas y sus familias deban ofrecer constantemente explicaciones: “Estamos en el ojo. Como dije a las cámaras, yo no tengo problema, investigame. Pero me parece que se están yendo de tela allí. Ustedes quieren, los canales de televisión quieren noticias, investigar, pero no supongas. Agarrate pruebas concretas y después, si querés, me pedís explicaciones”.

Al mismo tiempo, adelantó que las familias de Brenda y Morena volverán a cortar la rotonda de La Tablada.

La mujer insistió en la falta de respuestas de las autoridades y exigió avances. “Yo quiero que vos a mí me contestes porque te di cinco días. Me agarró un ataque de nervios… Traeme resultados. ¿El rastillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”, reclamó a los investigadores. También manifestó su desconfianza hacia algunos vecinos y personas del entorno, mientras que negó la presencia de narcos en la cercanía a su casa: “No, acá, que yo sepa, cerca mío no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”.

Finalizó agradeciendo el acompañamiento de la ciudadanía y remarcando su compromiso para que la causa “no se silencie”, al afirmar: “Está el país con nosotros. No hay persona que no nos apoye. Desde ya, desde las tres familias, le doy muchísimas gracias por el apoyo que tienen”.

FUENTE: Infobae

