domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Triple crimen en Florencia Varela: detuvieron al sospechoso de haber enterrado a las víctimas

Se trata de Ariel Giménez de 29 años, quién fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Durante una serie de allanamientos, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco. Mientras volvía a su domicilio en Florencio Varela, personal de la Policía de la Provincia se Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.

Lee además
como identificaron a pequeno j: su prontuario en peru, su aguantadero en la matanza, una pistola y un pantalon con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por la banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial. Y es que días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada. Las mismas fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos. A ellos se suma Víctor Sotacuro Lázaro quien fue detenido en la noche del viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia.

En el marco de la investigación, uno de los principales trabajos se centra en capturar a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como el principal sospechoso del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Por tal motivo, se emitió una notificación roja por parte de Interpol para intensificar la búsqueda internacional.

La alerta, solicitada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, fue registrada el sábado 27 de septiembre y tiene como objetivo la localización y detención provisional del acusado con fines de extradición.

Según el documento de Interpol, la notificación roja no constituye una orden de arresto internacional, sino una solicitud dirigida a las fuerzas policiales de los 196 países miembros para que colaboren en la captura del prófugo. El aviso incluye datos identificatorios como el nombre completo, fecha de nacimiento —10 de septiembre de 2005—, nacionalidad peruana, números de DNI y pasaporte, así como una fotografía y una descripción detallada de los hechos que se le imputan.

El informe internacional atribuye a Valverde Victoriano la participación en los crímenes cometidos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025, en una vivienda situada en la calle Chañar N° 702, en Florencio Varela. De acuerdo con el texto, “se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, Florencio Varela”, según consta en el documento de Interpol.

La reconstrucción de los hechos, según la notificación, indica que Valverde Victoriano, junto a un grupo no determinado de personas, actuó de manera coordinada y con roles definidos, con la intención deliberada de causar la muerte de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. El informe detalla que “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" sobre las víctimas.

El documento añade que los agresores actuaron “a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres”.

La calificación legal que pesa sobre “Pequeño J” es la de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, lo que conlleva una pena máxima de 35 años de prisión.

FUENTE: Infobae

Seguí leyendo

Ejercicios para abdominales en casa: los 5 más efectivos para fortalecer la zona media sin ir al gimnasio

Incendio en Casa Rosada: debieron evacuar algunas oficinas

El hermano de un jugador de Boca, condenado a perpetua por femicidio

Triple femicidio en Florencio Varela: buscan a un cómplice de "Pequeño J"

Argentina aprobó un nuevo tratamiento oral para el cáncer de colon metastásico

Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: mirá qué publicaron

Triple crimen de Florencia Varela: una foto con dólares, la pista clave

Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

Los expertos de la UNSJ que investigan con cadáveres e insectos para resolver casos de muertes dudosas, en distintas provincias y en el mundo. video
Informe

CSI San Juan: los expertos que buscan insectos en cadáveres para ayudar a poner a los asesinos tras las rejas

Por Daiana Kaziura
Las motos quedaron totalmente destrozadas tras el choque ocurrido en la tarde del sábado en Rawson.
Siniestro vial

Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

La sanjuanina que fue asesinada a balazos mientras dormía y el femicida absuelto
Historias del Crimen

La sanjuanina que fue asesinada a balazos mientras dormía y el femicida absuelto

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan