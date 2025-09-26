viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avance

Argentina aprobó un nuevo tratamiento oral para el cáncer de colon metastásico

La ANMAT autorizó el uso de fruquintinib, una terapia que demostró mejorar la supervivencia de pacientes en estadios avanzados de la enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.19.06 PM

El cáncer colorrectal es el segundo más frecuente y letal en Argentina. Cada año provoca cerca de 7.500 muertes y registra unos 16.000 nuevos diagnósticos, lo que ubica al país entre los de mayor incidencia y mortalidad en la región, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (OMS).

Lee además
La joven asesinada
Justicia

El hermano de un jugador de Boca, condenado a perpetua por femicidio
triple femicidio en florencio varela: buscan a un complice de pequeno j
Investigación

Triple femicidio en Florencio Varela: Buscan a un cómplice de "Pequeño J"

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó fruquintinib, una nueva terapia oral destinada a pacientes con cáncer de colon metastásico (CCRm) que ya no responden a los tratamientos habituales como quimioterapia u otras terapias dirigidas. Argentina es el primer país de Latinoamérica en disponer de este fármaco, desarrollado por la farmacéutica japonesa Takeda.

Un avance respaldado por la ciencia

El fruquintinib es un inhibidor selectivo de los receptores VEGFR 1, 2 y 3, proteínas fundamentales en la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Al bloquear este proceso, el medicamento limita el crecimiento de la enfermedad con una toxicidad considerada manejable y, en general, con menos efectos adversos que otras terapias.

El aval de la ANMAT se suma al de la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa. Su eficacia quedó probada en el ensayo clínico internacional FRESCO-2, un estudio fase III, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo realizado en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Los resultados, publicados en The Lancet, demostraron que el fármaco duplica la sobrevida libre de progresión en comparación con placebo y mejora la sobrevida global.

“El cáncer colorrectal metastásico es de difícil manejo y cuenta con opciones limitadas cuando fracasa el tratamiento estándar. Disponer de una alternativa oral como fruquintinib significa una nueva perspectiva para los pacientes”, afirmó el doctor Juan Manuel O’Connor, jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming.

En la misma línea, el doctor Guillermo Méndez, jefe de Oncología en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Udaondo y en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, destacó que esta terapia “puede indicarse independientemente del estado de los biomarcadores tumorales. Esto es esperanzador”.

Una enfermedad en aumento y de diagnóstico tardío

El diagnóstico precoz sigue siendo el principal desafío. Más del 60% de los adultos jóvenes y la mitad de los mayores reciben la confirmación de la enfermedad en estadios avanzados, lo que reduce drásticamente las posibilidades de cura. Mientras que las tasas de supervivencia a cinco años superan el 90% en fases iniciales, en la etapa metastásica apenas alcanzan el 10%.

Según cifras de GLOBOCAN 2022, Argentina y Uruguay figuran entre los diez países del mundo con mayores tasas de incidencia y mortalidad ajustadas por edad de cáncer colorrectal, solo superados por algunas naciones europeas. El tumor representa el 12% de todas las muertes por cáncer en el país.

Los síntomas más frecuentes incluyen cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal persistente, sangrado rectal, fatiga y pérdida de peso sin causa aparente. La presencia de sangre en las heces es un signo de alarma que requiere consulta médica inmediata.

Prevención y hábitos de vida

La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda comenzar con estudios de detección a partir de los 45 años, aunque pueden adelantarse si hay antecedentes familiares o síntomas sospechosos. Entre las estrategias preventivas se destacan la colonoscopía, los test de sangre oculta en materia fecal y el control médico periódico.

A su vez, reducir factores de riesgo como el consumo de carnes procesadas, alcohol y tabaco, junto con la incorporación de una dieta rica en fibra, ejercicio regular y control del peso corporal, son medidas claves para disminuir la incidencia.

Con la aprobación de fruquintinib, Argentina suma una nueva herramienta en la lucha contra el cáncer de colon metastásico, ofreciendo a los pacientes más opciones para extender la supervivencia y mejorar su calidad de vida.

Temas
Seguí leyendo

Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: mirá qué publicaron

Triple crimen de Florencia Varela: una foto con dólares, la pista clave

Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

De terror: así es por dentro la casa donde asesinaron a las tres jóvenes en Florencio Varela

Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Femicidios en Florencio Varela: Los detenidos se negaron a declarar

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una nina de 11 anos dio a luz y sus padres quedaron detenidos
Conmoción

Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del emprendimiento.
Comunicado

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero
Enfrenta a Platense

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro