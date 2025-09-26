Argentina aprobó un nuevo tratamiento oral para el cáncer de colon metastásico

El cáncer colorrectal es el segundo más frecuente y letal en Argentina. Cada año provoca cerca de 7.500 muertes y registra unos 16.000 nuevos diagnósticos, lo que ubica al país entre los de mayor incidencia y mortalidad en la región, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (OMS).

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó fruquintinib, una nueva terapia oral destinada a pacientes con cáncer de colon metastásico (CCRm) que ya no responden a los tratamientos habituales como quimioterapia u otras terapias dirigidas. Argentina es el primer país de Latinoamérica en disponer de este fármaco, desarrollado por la farmacéutica japonesa Takeda.

Un avance respaldado por la ciencia

El fruquintinib es un inhibidor selectivo de los receptores VEGFR 1, 2 y 3, proteínas fundamentales en la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Al bloquear este proceso, el medicamento limita el crecimiento de la enfermedad con una toxicidad considerada manejable y, en general, con menos efectos adversos que otras terapias.

El aval de la ANMAT se suma al de la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa. Su eficacia quedó probada en el ensayo clínico internacional FRESCO-2, un estudio fase III, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo realizado en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Los resultados, publicados en The Lancet, demostraron que el fármaco duplica la sobrevida libre de progresión en comparación con placebo y mejora la sobrevida global.

“El cáncer colorrectal metastásico es de difícil manejo y cuenta con opciones limitadas cuando fracasa el tratamiento estándar. Disponer de una alternativa oral como fruquintinib significa una nueva perspectiva para los pacientes”, afirmó el doctor Juan Manuel O’Connor, jefe del Departamento de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming.

En la misma línea, el doctor Guillermo Méndez, jefe de Oncología en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Udaondo y en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, destacó que esta terapia “puede indicarse independientemente del estado de los biomarcadores tumorales. Esto es esperanzador”.

Una enfermedad en aumento y de diagnóstico tardío

El diagnóstico precoz sigue siendo el principal desafío. Más del 60% de los adultos jóvenes y la mitad de los mayores reciben la confirmación de la enfermedad en estadios avanzados, lo que reduce drásticamente las posibilidades de cura. Mientras que las tasas de supervivencia a cinco años superan el 90% en fases iniciales, en la etapa metastásica apenas alcanzan el 10%.

Según cifras de GLOBOCAN 2022, Argentina y Uruguay figuran entre los diez países del mundo con mayores tasas de incidencia y mortalidad ajustadas por edad de cáncer colorrectal, solo superados por algunas naciones europeas. El tumor representa el 12% de todas las muertes por cáncer en el país.

Los síntomas más frecuentes incluyen cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal persistente, sangrado rectal, fatiga y pérdida de peso sin causa aparente. La presencia de sangre en las heces es un signo de alarma que requiere consulta médica inmediata.

Prevención y hábitos de vida

La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda comenzar con estudios de detección a partir de los 45 años, aunque pueden adelantarse si hay antecedentes familiares o síntomas sospechosos. Entre las estrategias preventivas se destacan la colonoscopía, los test de sangre oculta en materia fecal y el control médico periódico.

A su vez, reducir factores de riesgo como el consumo de carnes procesadas, alcohol y tabaco, junto con la incorporación de una dieta rica en fibra, ejercicio regular y control del peso corporal, son medidas claves para disminuir la incidencia.

Con la aprobación de fruquintinib, Argentina suma una nueva herramienta en la lucha contra el cáncer de colon metastásico, ofreciendo a los pacientes más opciones para extender la supervivencia y mejorar su calidad de vida.