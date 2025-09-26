viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: mirá qué publicaron

La cuenta oficial en X de la fuerza fue intervenida por hackers. Mirá lo que promocionaban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
poli federal

Las Fuerzas de Seguridad sufrieron un nuevo hackeo, esta vez en las redes sociales de la Policía Federal Argentina, en las que se publicó una seguidilla de mensajes promocionando una criptomoneda.

Lee además
Esta imagen podría ser muy importante dentro de la investigación del triple crimen de Florencia Varela.
Investigación

Triple crimen de Florencia Varela: una foto con dólares, la pista clave
Sorpresa y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco.
Investigación

Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Durante la mañana de este martes 26 de septiembre, la cuenta en X de la Policía Federal Argentina comenzó a realizar publicaciones difundiendo una criptomoneda con el nombre “$MIRA”. Junto al mensaje, se publicaron videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y “Mira Network”.

Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, aunque no se trata de la primera vez que las Fuerzas de Seguridad sufren un hackeo en los últimos meses. A principios de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue hackeada y en los recibos de sueldo de los efectivos aparecieron mutuales falsas.

En aquella oportunidad los hackers habían obtenido toda la información de la fuerza que funciona bajo la órbita de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y en algunos casos descontaron entre 2 mil y 5 mil pesos a efectivos a través de las mutuales.

image

Tampoco es la primera vez que una criptomoneda es protagonista de un escándalo dentro del gobierno de Javier Milei. De hecho, en febrero de este año el libertario promocionó la criptomoneda $LIBRA, que derivó en una causa judicial que investiga los lazos del presidente y su hermana, Karina Milei, con los empresarios responsables de la estafa.

Vale recordar que el Diputado Nacional y candidato libertario, José Luis Espert, también denunció haber sufrido un hackeo de sus redes sociales este año. En su caso, los responsables habían promocionado un token que llevaba el nombre de “$LIBRA v2”.

Seguí leyendo

De terror: así es por dentro la casa donde asesinaron a las tres jóvenes en Florencio Varela

Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Femicidios en Florencio Varela: Los detenidos se negaron a declarar

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa

Triple crimen en Florencia Varela: denuncian disparos contra la casa de una de las chicas asesinadas

Tragedia vial: dos hermanitas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro cuando volvían de la escuela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una nina de 11 anos dio a luz y sus padres quedaron detenidos
Conmoción

Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Te Puede Interesar

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan
Impacto

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base
Atención

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes
Repercusiones

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes