Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: mirá qué publicaron

Las Fuerzas de Seguridad sufrieron un nuevo hackeo, esta vez en las redes sociales de la Policía Federal Argentina , en las que se publicó una seguidilla de mensajes promocionando una criptomoneda.

Durante la mañana de este martes 26 de septiembre, la cuenta en X de la Policía Federal Argentina comenzó a realizar publicaciones difundiendo una criptomoneda con el nombre “$MIRA”. Junto al mensaje, se publicaron videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y “Mira Network”.

Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, aunque no se trata de la primera vez que las Fuerzas de Seguridad sufren un hackeo en los últimos meses. A principios de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue hackeada y en los recibos de sueldo de los efectivos aparecieron mutuales falsas.

En aquella oportunidad los hackers habían obtenido toda la información de la fuerza que funciona bajo la órbita de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y en algunos casos descontaron entre 2 mil y 5 mil pesos a efectivos a través de las mutuales.

Tampoco es la primera vez que una criptomoneda es protagonista de un escándalo dentro del gobierno de Javier Milei. De hecho, en febrero de este año el libertario promocionó la criptomoneda $LIBRA, que derivó en una causa judicial que investiga los lazos del presidente y su hermana, Karina Milei, con los empresarios responsables de la estafa.

Vale recordar que el Diputado Nacional y candidato libertario, José Luis Espert, también denunció haber sufrido un hackeo de sus redes sociales este año. En su caso, los responsables habían promocionado un token que llevaba el nombre de “$LIBRA v2”.