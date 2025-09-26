viernes 26 de septiembre 2025

Ejercicios para abdominales en casa: los 5 más efectivos para fortalecer la zona media sin ir al gimnasio

Descubrí cómo tonificar los abdominales y ganar fuerza desde tu casa sin necesidad de aparatos. Los mejores ejercicios para trabajar la zona abdominal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ejercicios para abdominales en casa: los 5 más efectivos para fortalecer la zona media sin ir al gimnasio

Ejercicios para abdominales en casa: los 5 más efectivos para fortalecer la zona media sin ir al gimnasio

Fortalecer los abdominales no requiere una suscripción al gimnasio ni equipamiento sofisticado. Con constancia, buena técnica y apenas unos minutos al día, podés hacer estos ejercicios en casa y conseguir un abdomen fuerte y definido. Además de lo estético, trabajar la zona media mejora la postura, protege la columna y potencia el rendimiento físico.

A continuación, los 5 ejercicios para abdominales más efectivos en casa:

1. Plancha (Plank)

  • Cómo hacerlo: apoyá antebrazos y puntas de pies en el suelo, manteniendo el cuerpo recto.

  • Beneficio: activa toda la zona abdominal, incluidos los músculos profundos y lumbares.

  • Duración: 3 series de 30 a 60 segundos.

2. Crunch abdominal

  • Cómo hacerlo: acostate boca arriba, rodillas flexionadas y manos detrás de la cabeza. Elevá el torso al contraer el abdomen.

  • Beneficio: trabaja la parte superior de los abdominales.

  • Repeticiones: 3 series de 15 a 20.

3. Elevaciones de piernas

  • Cómo hacerlo: recostado boca arriba, manos bajo la cadera, levantá las piernas hasta 90° y bajalas lentamente.

  • Beneficio: fortalece la parte baja del abdomen.

  • Repeticiones: 3 series de 10 a 15.

4. Bicicleta en el aire

  • Cómo hacerlo: en el piso, elevá el torso y mové las piernas como si pedaleases, tocando codo derecho con rodilla izquierda y viceversa.

  • Beneficio: ejercita los abdominales oblicuos y mejora la coordinación.

  • Repeticiones: 3 series de 20 (10 por lado).

5. Escaladores (Mountain Climbers)

  • Cómo hacerlo: en posición de plancha alta, llevá una rodilla al pecho y alterná rápido entre ambas.

  • Beneficio: combina trabajo abdominal con cardio, ayudando a quemar grasa.

  • Duración: 3 series de 30 a 45 segundos.

Recomendaciones clave

  • Entrená entre 3 y 4 veces por semana.

  • Acompañá la rutina con una alimentación balanceada para reducir grasa abdominal.

  • Mantené una técnica correcta y controlá la respiración.

  • Consultá con un profesional o médico antes de iniciar entrenamientos intensos.

Con estos ejercicios para abdominales en casa, vas a poder trabajar la zona media del cuerpo, mejorar tu postura y llegar al verano con más fuerza y definición, sin depender del gimnasio.

