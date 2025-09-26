Triple crimen de Florencia Varela: una foto con dólares, la pista clave

La investigación por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez sumó un nuevo elemento clave: una imagen en la que se las ve posando con dólares habría sido el detonante del secuestro y los crímenes.

El caso, que conmociona a todo el país, quedó en manos del fiscal Adrián Arribas , jefe de fiscales de Homicidios de La Matanza. La principal hipótesis se mantiene y establece que las jóvenes fueron víctimas de un ajuste vinculado al robo de dinero o droga.

En Desayuno Americano se difundió la imagen que ya forma parte del expediente judicial. Allí aparece una de las víctimas acompañada por otras personas —varias de ellas menores de edad— mostrando billetes de dólares. Según contaron en el programa, “la foto recorrió varios teléfonos hasta llegar al teléfono indicado”, en referencia a la persona que habría ordenado el crimen.

Los detenidos y el prófugo

Por el hecho están detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25). Los cuatro se negaron a declarar y están acusados de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y en un contexto de género.

En paralelo, la Justicia busca a Julito o “Pequeño J”, un narco peruano de 23 años señalado como autor intelectual de los crímenes. Los investigadores sospechan que logró escapar y que incluso podría haber salido del país.

La aparición de esta foto refuerza la hipótesis de que el triple crimen se originó en un conflicto relacionado con dinero o droga, aunque todavía resta determinar de manera precisa qué motivó la brutal secuencia de secuestro, tortura y asesinato. El expediente sigue sumando pruebas mientras crece el reclamo de justicia por las tres jóvenes.

FUENTE: ElDoceTV