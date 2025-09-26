viernes 26 de septiembre 2025

Imágenes sensibles

De terror: así es por dentro la casa donde asesinaron a las tres jóvenes en Florencio Varela

En la grabación que se viralizó en las redes sociales se puede ver el estremecedor escenario de los femicidios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un estremecedor video mostró cómo es la llamada “casa del horror” en la que fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que estuvieron desaparecidas durante cinco días hasta ser encontradas sin vida este miércoles en Florencio Varela.

La vivienda está ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en la localidad de Villa Vatteone. Según fuentes de la investigación, los sospechosos habrían alquilado el domicilio pocos días antes de cometer el triple femicidio, vinculado a una trama narco que sacude al Conurbano bonaerense.

image

En las imágenes difundidas se observa el patio trasero donde los cadáveres estaban enterrados: un terreno en malas condiciones, con ropa tirada, bolsas de basura y tierra removida. Hacia el final del registro aparece una pared con manchas que parecen ser de sangre, lo que reforzó la hipótesis de los investigadores sobre la brutalidad del crimen.

Viralizaron las imágenes donde mataron a las tres jóvenes de Florencio Varela

Dos de los cuatro detenidos fueron encontrados mientras intentaban limpiar la escena con lavandina. “Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló un funcionario provincial sobre el procedimiento.

Tras el hallazgo, la Policía Bonaerense selló la propiedad y dispuso la intervención de la brigada canina y del equipo de Casos Especiales. En el fondo del terreno detectaron una zona de tierra removida que finalmente reveló la ubicación de los cuerpos enterrados.

Con el avance de la investigación se identificó a los propietarios de la vivienda: una pareja de 27 y 28 años, uno de ellos señalado como presunto narco peruano vinculado a la villa 1-11-14. Ambos fueron detenidos en un hotel alojamiento y, junto con los otros dos acusados, quedaron imputados por homicidio agravado. La PROCUNAR tomó intervención ante la sospecha de una organización narco detrás del caso.

Dejá tu comentario

