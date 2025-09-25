jueves 25 de septiembre 2025

Investigación

Femicidios en Florencio Varela: Los detenidos se negaron a declarar

Cuatro sospechos de la masacre de las tres jóvenes en Florencio Varela, detneidos, se negaron a prestar declaración y fueron trasladados a un lugar que la Justicia no informó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se negaron a declarar y seguirán con prisión preventiva.

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva estuvieron frente al fiscal Gastón Dupláa, de la UFIJ Descentralizada N°2 de La Matanza, pero optaron por guardar silencio, según informaron fuentes de la causa.

Todos fueron imputados formalmente por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Por su parte, a dos de los acusados también se les imputa de manera alternativa el delito de encubrimiento agravado. La acusación se basa en las pruebas de la investigación y en el resultado de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora este miércoles.

Los datos estremecedores de las autopsias

Las jóvenes fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, donde subieron a una Chevrolet Tracker blanca. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellas hasta ayer.

Los investigadores rastrearon el impacto de los celulares de las chicas hasta una casa de Florencio Varela, donde finalmente encontraron sus cuerpos descuartizados y escondidos en el fondo de la propiedad.

Según declaró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen fue retransmitido en vivo por Instagram en lo que sería “un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes de la banda". Detalló que unas 45 personas vieron la transmisión.

Morena, Brenda y Lara fueron torturadas antes de ser asesinadas, como parte de una venganza narco porque, supuestamente, una de ellas se habría quedado con droga ajena.

Según fuentes oficiales, a Lara, de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de cortarle el cuello.

A Brenda la torturaron con puntazos en el cuello, la golpearon en la cara y la mataron con un fuerte golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Después de matarla, le abrieron el abdomen. Morena fue golpeada en la cara antes de que le quebraran el cuello.

Las autoridades ya identificaron al líder de la banda, un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como “el pequeño ‘J’ o Julito”, y ya emitieron un pedido de captura en su contra, adelantó Alonso.

