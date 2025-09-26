Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Sorpresa y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco.

Un objeto extraño surcó el cielo y cayó en un campo de la provincia de Chaco, donde el impactante y misterioso hecho generó una movilización de efectivos de seguridad y cuerpos de emergencia, sin que se reportaran heridos.

Pasadas las 18 de este jueves, la Policía recibió el aviso de varios vecinos que alertaban sobre el hallazgo de un artefacto cilíndrico, que cayó desde las alturas a un predio privado de la localidad de Puerto Tirol , del departamento Libertad.

Con el fin de descartar riesgo explosivo, se convocó a los bomberos, al tiempo que se dispuso el resguardo del perímetro a la espera de personal técnico especializado.

Los expertos detectaron que el objeto tenía un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y, en el otro, un sistema de válvulas.

El artefacto, además, medía 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro. También registraba una inscripción con un número de serie grabado en su superficie.

¿De qué se trataría?

Los especialistas detectaron que el material de fabricación del objeto era fibra de carbono, una característica que hizo pensar a los expertos que se trataría de un producto de la industria aeroespacial, informaron fuentes del caso al diario Norte.

Los especialistas consideraron que podría ser chatarra espacial desprendida de alguna misión reciente de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que mantiene una actividad orbital intensa con cohetes como el Falcon 9.

En tanto, fuentes citadas por el diario Chaco precisaron que sería la vaina de un tanque de combustible de un cohete.

Además, detallaron que intervinieron en el caso miembros del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE), organismo dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

FUENTE: Crónica