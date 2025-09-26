viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

La niña ingresó al hospital con graves lesiones ginecológicas y un bebé recién nacido. La Justicia investiga el caso como supuesto abuso sexual y detuvo a la madre y a su pareja por encubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho de extrema gravedad sacude a la provincia de Chaco. Una niña de 11 años ingresó a un hospital local con lesiones severas y signos compatibles con un aborto, lo que derivó en una investigación por abuso sexual.

Lee además
Esta imagen podría ser muy importante dentro de la investigación del triple crimen de Florencia Varela.
Investigación

Triple crimen de Florencia Varela: una foto con dólares, la pista clave
Sorpresa y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco.
Investigación

Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Según trascendió, la menor fue atendida inicialmente por una obstetra que advirtió un sangrado ginecológico y dio aviso al médico de guardia. Durante la revisión, el profesional constató desgarros de varios centímetros en la zona genital, lo que encendió las alarmas.

Frente a esta situación, la policía allanó el domicilio de la madre de la víctima, donde secuestró elementos que podrían ser fundamentales para la causa: una sábana gris y un pantalón con manchas, además de una toallita higiénica. Todo fue enviado a peritajes.

Horas después, la madre de la niña se presentó nuevamente en el hospital, esta vez con un recién nacido. Las investigaciones confirmaron que el bebé era hijo de la menor y que había permanecido desaparecido casi 20 horas, hasta ser hallado a la intemperie con signos de hipotermia y estado delicado.

image
El hospital en el que atendieron a la ni&ntilde;a tras dar a luz

El hospital en el que atendieron a la niña tras dar a luz

La Fiscalía dispuso la detención de la mujer y de su pareja, acusados de encubrimiento, mientras que tanto la niña como su hijo permanecen bajo atención médica y custodia policial.

La causa quedó caratulada como “supuesto abuso sexual” y continúa en investigación.

Temas
Seguí leyendo

De terror: así es por dentro la casa donde asesinaron a las tres jóvenes en Florencio Varela

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Femicidios en Florencio Varela: Los detenidos se negaron a declarar

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Según el INDEC, la pobreza en Argentina fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 y hubo una baja significativa

Triple crimen en Florencia Varela: denuncian disparos contra la casa de una de las chicas asesinadas

Tragedia vial: dos hermanitas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro cuando volvían de la escuela

Detectaron aparatos de ortodoncia falsificados y ANMAT prohibió su venta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sorpresa y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco.
Investigación

Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo