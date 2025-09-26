Una niña de 11 años dio a luz y sus padres quedaron detenidos

Un hecho de extrema gravedad sacude a la provincia de Chaco. Una niña de 11 años ingresó a un hospital local con lesiones severas y signos compatibles con un aborto, lo que derivó en una investigación por abuso sexual.

Investigación Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

Según trascendió, la menor fue atendida inicialmente por una obstetra que advirtió un sangrado ginecológico y dio aviso al médico de guardia. Durante la revisión, el profesional constató desgarros de varios centímetros en la zona genital, lo que encendió las alarmas.

Frente a esta situación, la policía allanó el domicilio de la madre de la víctima, donde secuestró elementos que podrían ser fundamentales para la causa: una sábana gris y un pantalón con manchas, además de una toallita higiénica. Todo fue enviado a peritajes.

Horas después, la madre de la niña se presentó nuevamente en el hospital, esta vez con un recién nacido. Las investigaciones confirmaron que el bebé era hijo de la menor y que había permanecido desaparecido casi 20 horas, hasta ser hallado a la intemperie con signos de hipotermia y estado delicado.

image El hospital en el que atendieron a la niña tras dar a luz

La Fiscalía dispuso la detención de la mujer y de su pareja, acusados de encubrimiento, mientras que tanto la niña como su hijo permanecen bajo atención médica y custodia policial.

La causa quedó caratulada como “supuesto abuso sexual” y continúa en investigación.