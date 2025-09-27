sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

La pista de los teléfonos celulares, un testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ayer viernes, al filo de la medianoche, la identidad de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varela, dejó de ser un misterio. Las autoridades de la Policía Bonaerense lo reconocieron como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Ahora, Valverde Victoriano es un prófugo: el fiscal que lo persigue, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.

Lee además
quien es el pequeno jota, el presunto ideologo del triple femicidio de florencio varela
Investigación

Quién es el "Pequeño Jota", el presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela
detuvieron en bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en florencio varela
Investigación

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Ahora, ¿cómo identificaron a Valverde Victoriano? Hubo una serie de pistas, aseguran fuentes del caso a Infobae. Los cuatro detenidos en el expediente se negaron a declarar. Sin embargo, estos sospechosos hablaron extraoficialmente. El nombre del joven narco apareció allí por primera vez. Luego, Arribas llegó a un testigo clave en el expediente, que proveyó una serie de datos sumamente precisos. Poco después, obtuvo el último número de teléfono del prófugo.

Así, los fiscales requirieron la triangulación de antenas de telefonía celular. Este análisis permitió determinar que “Pequeño J” se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada -cuando Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas- con Matías Ozorio, su presunto ladero, también buscado con una alerta roja de Interpol. Para Arribas, Ozorio estuvo presente él mismo en el triple crimen como garante de los asesinatos ordenados por el narco. Si el capo de 20 años estuvo durante los crímenes es algo que queda por determinarse.

El celular de “Pequeño J”, también, permitió en la noche del viernes allanar su último aguantadero, una cueva en Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza. Allí, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense secuestró documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que podrá analizarse para determinar si esa sangre corresponde a las tres víctimas de Florencio Varela.

Arribas, por su parte, tomó contacto con autoridades peruanas, que confirmaron que Valverde tiene ya un prontuario en su país. “Al parecer, ya era bastante pesado allá”, asegura una fuente crucial en el caso.

En la noche del miércoles, la Policía Bonaerense allanó la Villa Zavaleta, en busca de “Pequeño J”, bajo la sospecha de que el narco tendría familiares allí que lo refugiaban. Se cree que Valverde entró de forma ilegal país, tal como Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido en un hotel alojamiento a comienzos de esta semana, peruano también.

Villanueva Silva, según fuentes policiales, habría sido clave en el asentamiento ilegal de Valverde en Argentina. Tal como el joven narco, el detenido no figura en ningún expediente de la Argentina que investigue el tráfico de drogas. Con respecto a Valverde Victoriano, ni siquiera figura el apellido en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia. Tampoco tiene parientes directos con situación migratoria legal en el páís.

Fuente: Infobae.

Temas
Seguí leyendo

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

El hermano de un jugador de Boca, condenado a perpetua por femicidio

Triple femicidio en Florencio Varela: buscan a un cómplice de "Pequeño J"

El femicidio de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en vivo por las redes sociales

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

Ejercicios para abdominales en casa: los 5 más efectivos para fortalecer la zona media sin ir al gimnasio

Incendio en Casa Rosada: debieron evacuar algunas oficinas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan marcho para reclamar justicia por el triple femicidio en florencio varela
Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros