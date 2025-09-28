domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Este musical agradecimiento a la santa pagana, que nació hace 3 años y la semana pasada estrenó su video, le ha cambiado la vida al compositor y cantor sanjuanino

Por Jorge Balmaceda Bucci
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres.

Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres.

Una amalgama de fe y música ha tomado vuelo de zamba en la voz del cantor y compositor sanjuanino Diego Villegas. "Devoción", cuyo videoclip acaba de presentar, es más que una canción; se ha convertido en un himno horneado con el más profundo calor del milagro y el fervor inagotable hacia la Difunta Correa.

Lee además
como el sol y la luna: el arte, la inclusion y la poesia, entrelazados en una propuesta unica
Puro talento

'Como el sol y la luna': el arte, la inclusión y la poesía, entrelazados en una propuesta única
Antonio de la Rúa estuve presente en el concierto de Shakira en Nueva York.
Donde hubo fuego...

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

La zamba, compuesta hace tres años, surge a partir de una pequeña heroína: Pilar. Sobrina de Patricio, un vecino de Villegas, que nada más nacer libró una dura batalla de dos meses en terapia intensiva. Ante la fragilidad de la vida, su familia se aferró a la Difunta Correa. La promesa se cumplió, dejando una huella imborrable que se hizo canción.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 17.26.51

"Esa zamba la empecé a escribir un viernes, después de que Patricio me contó la promesa que habían hecho a la Difunta, y la terminé como el lunes siguiente. El miércoles, es decir dos días después, me avisan que Pilar había salido de terapia intensiva y estaba en perfecto estado de salud. La sorpresa fue enorme y la alegría mucho más", relató Diego Villegas, aún conmovido por la asombrosa coincidencia entre la finalización de su obra y la recuperación de la pequeña.

La Difunta Correa es una milagrosa santa pagana que trasciende fronteras, la confianza por ella se extiende por San Juan, el país y el mundo. Es esta devoción profunda la que Diego Villegas ve reflejada en cada presentación: "La vez que he cantando esta zamba ha habido gente que se ha puesto a llorar porque tienen alguna historia con la Difunta. Es muy fuerte lo que se puede llegar a experimentar cuando la fe está de por medio", confesó el artista.

El cantor también está atravesado con una historia con la Difunta: "Mi padre y mi madre siempre han sido muy devotos de la Difunta Correa. Cuando yo era niño, un hermano tuvo un problema de salud, y todos los lunes caminábamos de mi casa a una grutita que aún tiene la Difunta Correa atrás de Cinzano". Es un lazo que, según su testimonio, ha venido con viento a favor: "Desde que compuse la zamba a la Difunta Correa solo nos han pasado cosas buenas, es creer o reventar".

Desde que compuse la zamba a la Difunta Correa solo nos han pasado cosas buenas, es creer o reventar Desde que compuse la zamba a la Difunta Correa solo nos han pasado cosas buenas, es creer o reventar

Premios y la convocatoria del Chiqui Tapia

El destino musical de "Devoción" parece estar directamente por la propia Difuntita. Un video espontáneo, capturado durante una presentación de Diego en San Martín, cuando interpretaba la zamba, llegó a Buenos Aires y aterrizó en Palenque Producciones. El resultado fue una invitación para que la emotiva composición formara parte del prestigioso disco "El Canto de mi País" Volumen XLIII.

La consagración de esta obra llegó en 2024, cuando Diego Villegas se alzó con el Premio Santa Cecilia gracias a "Devoción", una cueca escrita al Médano de Oro y otros temas de su autoría.

Embed - "Devoción" La zamba de la Difuntita Correa Diego Villegas

La impronta de la zamba ha trascendido los círculos folclóricos. Un inolvidable ejemplo: Villegas fue invitado a cantarla en el cumpleaños de la hermana de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien, para feliz sorpresa de Diego, "se la sabía de punta a punta".

Villegas fue invitado a cantarla en el cumpleaños de la hermana de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quien, para feliz sorpresa de Diego, "se la sabía de punta a punta"

La trayectoria de Villegas continúa en constante ascenso. En 2026 celebrará 20 años con la música y seguramente habrá fiesta grande junto a los “amigos” músicos que lo viene acompañando sobre el escenario: Diego Estrada (primera guitarra), Luis Alfaro (percusión), Sebastián Reynoso (bajo y voz), Facundo Gallardo (violín) y Hernán Palacio (director musical), a los que hay que sumarle Adrián Pizarro y Miguel Ramírez en algunas ocasiones.

Temas
Seguí leyendo

El viaje interior de Juanse Arano: "Raíz del Alma" florece en la Sala Auditorium del TB

More Rial contra las cuerdas: podría quedar presa

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

Cormillot sintió un fuerte dolor en el pecho y le colocaron un stent de urgencia

"Together", una película con excelente metáfora en la que la exageración roza lo absurdo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Antonio de la Rúa estuve presente en el concierto de Shakira en Nueva York.
Donde hubo fuego...

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Cómo identificaron a Pequeño J: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Te Puede Interesar

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Por Miriam Walter
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto