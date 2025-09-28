domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Puro talento

'Como el sol y la luna': el arte, la inclusión y la poesía, entrelazados en una propuesta única

“Como el sol y la luna” llegará al escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario este martes 30 de septiembre

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El martes 30 de septiembre se presentará una obra de danza inclusiva sobre el romance imposible entre el Sol y la Luna. La Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario propone disfrutar una propuesta escénica única, donde el arte, la inclusión y la poesía se entrelazan.

Lee además
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles
Antonio de la Rúa estuve presente en el concierto de Shakira en Nueva York.
Donde hubo fuego...

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

Se trata de una obra protagonizada por chicos y chicas con discapacidad que pertenecen a la compañía “Amar y ya”. En esta oportunidad, la puesta invita a reflexionar sobre el amor, la diferencia y la belleza de lo inalcanzable.

Inspirada en el mito del romance imposible entre el Sol y la Luna, la obra muestra movimientos cargados de simbolismo, gestos luminosos y atmósferas poéticas que revelan la ternura de lo efímero y la fuerza del encuentro, aun cuando parece no poder concretarse.

Este proyecto no solo busca emocionar desde lo artístico, sino también visibilizar la potencia creativa y expresiva de las personas con discapacidad, quienes, desde la danza, encuentran un lenguaje universal que rompe barreras y abre horizontes.

Los tickets se encuentran disponibles en la boletería del TB, de unes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y sábados de 9:30 a 14. También pueden adquirirse online a través de Tuentrada.com.

FUENTE: Sí San Juan

Seguí leyendo

El viaje interior de Juanse Arano: "Raíz del Alma" florece en la Sala Auditorium del TB

More Rial contra las cuerdas: podría quedar presa

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

Cormillot sintió un fuerte dolor en el pecho y le colocaron un stent de urgencia

"Together", una película con excelente metáfora en la que la exageración roza lo absurdo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Antonio de la Rúa estuve presente en el concierto de Shakira en Nueva York.
Donde hubo fuego...

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Cómo identificaron a Pequeño J: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Te Puede Interesar

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Por Miriam Walter
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto