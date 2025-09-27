sábado 27 de septiembre 2025

Lanzamiento

El viaje interior de Juanse Arano: "Raíz del Alma" florece en la Sala Auditorium del TB

El artista sanjuanino presentará su primer disco el próximo 10 de octubre, en el que entrelazará composiciones de distintas épocas de su camino

Por Jorge Balmaceda Bucci
20250627_220453

Un viaje a la emoción profunda se apoderará del escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Se trata del lanzamiento oficial del primer disco de Juanse Arano, una obra que lleva por nombre “Raíz del Alma” y que promete ser mucho más que un simple concierto. La cita es el 10 de octubre, a las 21:30 h.

Y no es solo será música: la propuesta de Juanse encierra una experiencia audiovisual que envuelve, donde cada nota en vivo se va a fusionar con una puesta lumínica pensada al detalle. La idea es simple pero potente: que la luz y el sonido potencien la historia que cada canción contará.

No hace falta ser muy erudito para saber que Arano no es un improvisado. Con una trayectoria labrada entre la creación de sus propias canciones, la producción para otros artistas y el rol fundamental de formador de jóvenes músicos, ha construido un camino sólido. Su propuesta es un cocktail exquisito: raíces sonoras con aromas sanjuaninos, canciones de autor con vuelo propio y toques contemporáneos con la mirada puesta en el horizonte.

“Raíz del Alma” es, en esencia, un álbum-bitácora. En él se encuentran composiciones de distintas épocas de su vida. Hay tesoros escritos hace más de una década que han sido renovados con fuerza en esta producción, conviviendo con creaciones más frescas, un reflejo de la madurez de este artista sanjuanino.

La mirada de Juanse

Juanse no dudó en abrir el juego y contar cómo fue el proceso de gestación de este disco tan personal. La sorpresa, el punto de partida.

“Raíz del alma comenzó con la idea de ser un proyecto de canciones nuevas, contemporáneas, con mis pensamientos y reflexiones actuales y terminó siendo un álbum que se nutrió de obras que compuse hace 10 años algunas y otras nuevas”, confesó Arano.

El proceso también tuvo sabor a reto: “Fue un desafío muy copado porque estuve muy trabado en el tema de la composición, me costaba mucho y casi te diría que mágicamente aparecieron todas estas canciones que en algún momento a mí me encantaron. Aparecieron mostrándome el camino del disco, así que fue una experiencia muy emotiva”.

Fue un desafío muy copado porque estuve muy trabado en el tema de la composición, me costaba mucho y casi te diría que mágicamente aparecieron todas estas canciones que en algún momento a mí me encantaron Fue un desafío muy copado porque estuve muy trabado en el tema de la composición, me costaba mucho y casi te diría que mágicamente aparecieron todas estas canciones que en algún momento a mí me encantaron

El concierto del 10 de octubre no es solo la presentación de un disco, sino el trampolín de despegue de una nueva etapa. “Después de la presentación será simplemente esperar para ver lo que sucede. Me interesa mucho el impacto en el público que pueda llegar a tener este primer disco, dado que después de muchísimos años de trabajar con otros artistas es la primera vez que me dedico a hacer mi proyecto”, expuso Juanse.

Dejá tu comentario

Por Redacción Tiempo de San Juan

