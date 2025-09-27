sábado 27 de septiembre 2025

Lamentable

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud

Se trata de Valentino López, afirman que Wanda rompió en llanto al dejar a su hijo en manos de los doctores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El joven de 16 años debió ingresar al quirófano luego de sufrir una grave lesión jugando al fútbol (Ndr: Valentino está en las Inferiores de River Plate). El hecho de dejarlo en el quirófano y que deba pasar por esto tan joven, movilizaron a Nara.

En silla de ruedas y en una situación que está cargada de angustia, por lógicas razones, que su hijo con Maxi López tenga que atravesar esta situación es un golpe muy duro, tanto para él y su familia.

image

Qué tuvo el hijo de Wanda Nara

Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado”, sostuvo Maxi hace unos días en LAM, respecto a lo que ocurre con su hijo.

Vamos a estar ayudándolo. Tiene que hacer fisioterapia, así que ocupándome de los chicos también”, agregó Maxi.

Fuente: Paparazzi

