More Rial contra las cuerdas: podría quedar presa

More Rial, la hija del conocido periodista Jorge Rial , está contra las cuerdas con la Justicia. Es que hay muchas posibilidades de que pueda volver a prisión para cumplir la prisión preventiva por la causa de robo agravado en la que está involucrada.

El conductor de LAM compartió parte del documento judicial en el que la fiscalía solicita la revocación de la excarcelación , al considerar que la imputada no cumplió con los requisitos impuestos.

Entre las falencias se destacan la falta de constancia de tratamiento psicológico o psiquiátrico (con modalidad, frecuencia y profesionales actuantes). La ausencia de comprobantes laborales o de medios de subsistencia. Y la falta de justificación de las ausencias registradas en las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre.

jorge-rial-morena-rial.jpg Jorge Rial y Morena Rial

“La nueva pide que se revoque la excarcelación de #MorenaRial. ¿Puede ir presa?”, escribió De Brito en X (antes Twitter), instalando la pregunta que hoy rodea a la hija de Jorge Rial.

De esta forma, la joven, que había quedado en libertad bajo condiciones tras ser acusada de integrar una banda que cometió delitos en la zona norte del Gran Buenos Aires, podría enfrentar nuevamente la prisión preventiva si la Justicia hace lugar al pedido fiscal.