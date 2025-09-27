sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Otra vez

More Rial contra las cuerdas: podría quedar presa

La hija de Jorge Rial podría volver a tener prisión preventiva en la causa de robo agravado en la que quedó involucrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
operaron al hijo de wanda nara por un grave problema de salud
Lamentable

Operaron al hijo de Wanda Nara por un grave problema de salud
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Ángel de Brito habló sobre la situación de More Rial

El conductor de LAM compartió parte del documento judicial en el que la fiscalía solicita la revocación de la excarcelación, al considerar que la imputada no cumplió con los requisitos impuestos.

Entre las falencias se destacan la falta de constancia de tratamiento psicológico o psiquiátrico (con modalidad, frecuencia y profesionales actuantes). La ausencia de comprobantes laborales o de medios de subsistencia. Y la falta de justificación de las ausencias registradas en las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre.

jorge-rial-morena-rial.jpg
Jorge Rial y Morena Rial

Jorge Rial y Morena Rial

La nueva pide que se revoque la excarcelación de #MorenaRial. ¿Puede ir presa?”, escribió De Brito en X (antes Twitter), instalando la pregunta que hoy rodea a la hija de Jorge Rial.

De esta forma, la joven, que había quedado en libertad bajo condiciones tras ser acusada de integrar una banda que cometió delitos en la zona norte del Gran Buenos Aires, podría enfrentar nuevamente la prisión preventiva si la Justicia hace lugar al pedido fiscal.

Temas
Seguí leyendo

Viviana Canosa contó que tuvo una apasionada noche con un artista internacional

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado

Cormillot sintió un fuerte dolor en el pecho y le colocaron un stent de urgencia

"Together", una película con excelente metáfora en la que la exageración roza lo absurdo

Septiembre se despide de San Juan con actividades para todos los gustos

Postcasete vuelve a la Sala Auditorium del TB a presentar su 'Unplugged'

Una película argentina ganó el premio del público en el Festival de Biarritz

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón: "Empieza mi nueva vida"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Te Puede Interesar

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela
Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llevar internet a Mogna fue todo un desafío y la meta está lograda en uno de los rincones más recónditos de San Juan.  
Mucho más que tecnología

San Juan Innova y su plan para cerrar un anillo de 3.000 km de fibra óptica y llevar internet incluso hasta el Paso de Agua Negra

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Sin Russo en el banco, Boca enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello
Liga Profesional

Sin Russo en el banco, Boca enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello

La estadística que puso en discusión la llegada de fondos para obras en Rawson
Dilema

La estadística que puso en discusión la llegada de fondos para obras en Rawson