viernes 26 de septiembre 2025

Andá agendando

Septiembre se despide de San Juan con actividades para todos los gustos

El último fin de semana de septiembre presenta una amplia agenda de actividades en los espacios culturales de la Provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Camerata San Juan se presenta el domingo, a las 20.00, en el Auditorio Juan Victoria.

La Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrece una variada agenda de actividades artísticas, musicales y teatrales para el último fin de semana de septiembre en San Juan.

En el Chalet Cantoni Casa Cultural se desarrollará el viernes 26 de septiembre, a las 18, “Vivos y Finos”, una propuesta que combina degustaciones de vinos, intervenciones artísticas y música con DJ. La entrada tiene un costo de 10.000 pesos y se encuentra disponible en entradalibre.com.ar.

El Teatro Sarmiento ofrecerá diferentes espectáculos de primer nivel. El domingo 28 de septiembre, a las 21 , Ángela Leiva presentará “Mi voz para el mundo tour”, con entradas a la venta en tuentrada.com. Los valores van desde 35.000 pesos en gradas hasta 50.000 pesos en platea baja platinum.

El martes 30 de septiembre, a las 21:30, se presentará “El amor brujo” del Estudio de Arte Español y Flamenco Gitana, con entradas a 10.000 pesos disponibles en el Estudio de Av. Alem 215 sur y en la boletería del teatro.

El viernes 26 de septiembre, a las 21:30 , será el turno de “El auténtico Pirulo”, con entradas a la venta en entradaweb.com.ar y valores que oscilan entre 25.000 y 30.000 pesos. En tanto, el sábado 27 de septiembre, a las 21:30, se presentará “Agarrate Catalina”, también con venta en entradaweb.com.ar y entradas desde 30.000 a 45.000 pesos.

El Teatro del Bicentenario tendrá en su escenario el viernes 26 de septiembre, a las 21:30 horas, la puesta de “Come From Away”. Las entradas tienen un valor de entre 35.000 y 40.000 pesos y se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com, con descuentos especiales.

El martes 30 de septiembre, de 14:30 a 16, se realizará “Un día en la fábrica del arte: Viví la experiencia del Ballet”, una actividad gratuita con cupos limitados e inscripción previa mediante formulario online.

El Auditorio Juan Victoria también suma múltiples propuestas. El sábado 27 de septiembre, a las 18, se desarrollará “San Juan Florece” con la presentación de Pelado Cordera, un evento que contará con DJ set, food trucks, plaza kids y feria de emprendedores. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar.

El domingo 28 de septiembre, a las 20, la Camerata San Juan presentará el espectáculo “Cantando al Sol”, con entradas a 3.000 pesos que pueden adquirirse en la boletería del auditorio y en tuentrada.com.

Además, el Auditorio ofrece visitas guiadas de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 11 a 19, con entrada libre y gratuita. Hasta el 13 de octubre se podrá recorrer la muestra “El lado oculto” del artista Hugo Vinzio Rosselot, también con entrada gratuita. El viernes 26 de septiembre, a las 21:30, la Orquesta Sinfónica de la FFHA de la UNSJ. Ambos conciertos son con entrada libre y gratuita.

De esta manera, San Juan se prepara para cerrar septiembre con una amplia oferta cultural que incluye teatro, música, danza, degustaciones y actividades para todo público, consolidándose como un polo cultural en constante crecimiento.

FUENTE: Sí San Juan

Dejá tu comentario

