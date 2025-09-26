Septiembre se despide de San Juan con actividades para todos los gustos

La Camerata San Juan se presenta el domingo, a las 20.00, en el Auditorio Juan Victoria.

La Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrece una variada agenda de actividades artísticas, musicales y teatrales para el último fin de semana de septiembre en San Juan .

Impacto Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

En el Chalet Cantoni Casa Cultural se desarrollará el viernes 26 de septiembre, a las 18, “Vivos y Finos”, una propuesta que combina degustaciones de vinos, intervenciones artísticas y música con DJ. La entrada tiene un costo de 10.000 pesos y se encuentra disponible en entradalibre.com.ar.

El Teatro Sarmiento ofrecerá diferentes espectáculos de primer nivel. El domingo 28 de septiembre, a las 21 , Ángela Leiva presentará “Mi voz para el mundo tour”, con entradas a la venta en tuentrada.com. Los valores van desde 35.000 pesos en gradas hasta 50.000 pesos en platea baja platinum.

El martes 30 de septiembre, a las 21:30, se presentará “El amor brujo” del Estudio de Arte Español y Flamenco Gitana, con entradas a 10.000 pesos disponibles en el Estudio de Av. Alem 215 sur y en la boletería del teatro.

El viernes 26 de septiembre, a las 21:30 , será el turno de “El auténtico Pirulo”, con entradas a la venta en entradaweb.com.ar y valores que oscilan entre 25.000 y 30.000 pesos. En tanto, el sábado 27 de septiembre, a las 21:30, se presentará “Agarrate Catalina”, también con venta en entradaweb.com.ar y entradas desde 30.000 a 45.000 pesos.

El Teatro del Bicentenario tendrá en su escenario el viernes 26 de septiembre, a las 21:30 horas, la puesta de “Come From Away”. Las entradas tienen un valor de entre 35.000 y 40.000 pesos y se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com, con descuentos especiales.

El martes 30 de septiembre, de 14:30 a 16, se realizará “Un día en la fábrica del arte: Viví la experiencia del Ballet”, una actividad gratuita con cupos limitados e inscripción previa mediante formulario online.

El Auditorio Juan Victoria también suma múltiples propuestas. El sábado 27 de septiembre, a las 18, se desarrollará “San Juan Florece” con la presentación de Pelado Cordera, un evento que contará con DJ set, food trucks, plaza kids y feria de emprendedores. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar.

El domingo 28 de septiembre, a las 20, la Camerata San Juan presentará el espectáculo “Cantando al Sol”, con entradas a 3.000 pesos que pueden adquirirse en la boletería del auditorio y en tuentrada.com.

Además, el Auditorio ofrece visitas guiadas de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 11 a 19, con entrada libre y gratuita. Hasta el 13 de octubre se podrá recorrer la muestra “El lado oculto” del artista Hugo Vinzio Rosselot, también con entrada gratuita. El viernes 26 de septiembre, a las 21:30, la Orquesta Sinfónica de la FFHA de la UNSJ. Ambos conciertos son con entrada libre y gratuita.

De esta manera, San Juan se prepara para cerrar septiembre con una amplia oferta cultural que incluye teatro, música, danza, degustaciones y actividades para todo público, consolidándose como un polo cultural en constante crecimiento.

FUENTE: Sí San Juan