Una película argentina ganó el premio del público en el Festival de Biarritz

Seleccionada por la Academia de Cine argentina para los premios Oscar y Goya, con una primera semana en cartel en la que convocó a casi 25.000 personas y recibida hace pocos días en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián con una larga ovación, Belén sumó este jueves un nuevo reconocimiento al obtener el Premio del Público de Biarritz.
LARGOMETRAJES DE FICCIÓN
Mejor Película
La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Uruguay, Perú)
Premio del Jurado
Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)
Premio de Actuación
Ubeimar Rios en Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia, Alemania, Suecia)
Premio Coup de cœur
A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Brasil, Argentina)
Premio del Sindicato Francés de la Crítica de Cine
Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)
Premio Biarrots
Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)
Premio del Público
Belén, de Dolores Fonzi (Argentina)
LARGOMETRAJES DOCUMENTALES
Mejor Documental
Toroboro: el nombre de las plantas, de Manolo Sarmiento (Ecuador)
Mención Especial
Identidad, de Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez Salessi (Argentina, Reino Unido, Qatar)
Premio de los estudiantes de l’IHEAL
Si vas para Chile, de Amílcar Infante y Sebastián González M. (Chile)
Premio del Público
Runa Simi, de Augusto Zegarra (Perú)