Una película argentina ganó el premio del público en el Festival de Biarritz

Seleccionada por la Academia de Cine argentina para los premios Oscar y Goya, con una primera semana en cartel en la que convocó a casi 25.000 personas y recibida hace pocos días en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián con una larga ovación, Belén sumó este jueves un nuevo reconocimiento al obtener el Premio del Público de Biarritz.

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN

Mejor Película

La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Uruguay, Perú)

Premio del Jurado

Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)

Premio de Actuación

Ubeimar Rios en Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia, Alemania, Suecia)

Premio Coup de cœur

A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Brasil, Argentina)

Premio del Sindicato Francés de la Crítica de Cine

Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)

Premio Biarrots

Bajo el mismo sol, de Ulises Porra (República Dominicana, España)

Premio del Público

Belén, de Dolores Fonzi (Argentina)

LARGOMETRAJES DOCUMENTALES

Mejor Documental

Toroboro: el nombre de las plantas, de Manolo Sarmiento (Ecuador)

Mención Especial

Identidad, de Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez Salessi (Argentina, Reino Unido, Qatar)

Premio de los estudiantes de l’IHEAL

Si vas para Chile, de Amílcar Infante y Sebastián González M. (Chile)

Premio del Público

Runa Simi, de Augusto Zegarra (Perú)