miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una fortuna

Los objetos de lujo que Pampita logró recuperar tras el robo

La Policía detuvo a ocho personas y halló objetos exclusivos de Gucci, Dior y Louis Vuitton que habían sido sustraídos el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El robo a la casa de Pampita sacudió al mundo del espectáculo y dejó al descubierto la audacia de un grupo comando que, durante el fin de semana, irrumpió en su domicilio y se llevó una impresionante cantidad de objetos de lujo.

Lee además
Delincuentes abrían entrado a robar a la casa de Pampita, mientras la modelo se encuentra en el exterior. Foto: NA
Inseguridad

Afirman que Pampita sufrió un robo en su lujosa vivienda en el barrio de Palermo
allanamiento y nueve detenidos por el robo a la casa de pampita
Novedades

Allanamiento y nueve detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento clave que terminó con la detención de ocho personas vinculadas al asalto. En el operativo, los efectivos recuperaron una gran cantidad de pertenencias personales y artículos exclusivos de la modelo, que evidencian tanto el alto valor del botín como la precisión con la que los delincuentes planificaron el golpe.

Entre los artículos recuperados se destacan una mochila pañalera de Guess, un bolso de viaje “Boston” marrón de Gucci y una cartera Gucci de terciopelo rojo con el clásico logo dorado. También apareció el icónico bolso Lady Dior negro con detalles dorados y el bolso Roxbury Drive de Louis Vuitton.

El botín incluía además un pequeño joyero con pulseras, anillos y alianzas en su caja original, y una valija repleta de bolsos de mano, lo que muestra la magnitud del robo y el objetivo claro de los delincuentes: llevarse lo más valioso y exclusivo.

Los valiosos objetos que recuperaron del robo a Pampita

image
image
image
image
Temas
Seguí leyendo

Este niño se convirtió en uno de los hombres más famosos del país

El magistral guitarrista Mark Tonelli compartirá su música y conocimientos en San Juan

Falleció Claudia Cardinale, ícono eterno del cine europeo y de Hollywood

BBC trío lanzó su primer trabajo audiovisual

Una por una, cuáles son las cuatro películas argentinas que optan a competir en los Oscar

Wanda Nara recibió un pretensioso regalo de su novio y lo lució en redes

Yamandú Cardozo: "Para bien o para mal, los gobiernos que tenemos son nuestra principal materia prima"

Tom Holland fue hospitalizado tras un fuerte accidente en las grabaciones de Spider-Man 4

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El guitarrista estadounidense Mark Tonelli visitará San Juan.
Visita de lujo

El magistral guitarrista Mark Tonelli compartirá su música y conocimientos en San Juan

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Te Puede Interesar

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta
Minería

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta

Por Elizabeth Pérez
Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan
Mirá

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo
Estado de salud

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó
La historia completa

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó