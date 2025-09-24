Los objetos de lujo que Pampita logró recuperar tras el robo

El robo a la casa de Pampita sacudió al mundo del espectáculo y dejó al descubierto la audacia de un grupo comando que, durante el fin de semana, irrumpió en su domicilio y se llevó una impresionante cantidad de objetos de lujo.

Inseguridad Afirman que Pampita sufrió un robo en su lujosa vivienda en el barrio de Palermo

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento clave que terminó con la detención de ocho personas vinculadas al asalto. En el operativo, los efectivos recuperaron una gran cantidad de pertenencias personales y artículos exclusivos de la modelo, que evidencian tanto el alto valor del botín como la precisión con la que los delincuentes planificaron el golpe.

Entre los artículos recuperados se destacan una mochila pañalera de Guess, un bolso de viaje “Boston” marrón de Gucci y una cartera Gucci de terciopelo rojo con el clásico logo dorado. También apareció el icónico bolso Lady Dior negro con detalles dorados y el bolso Roxbury Drive de Louis Vuitton.

El botín incluía además un pequeño joyero con pulseras, anillos y alianzas en su caja original, y una valija repleta de bolsos de mano, lo que muestra la magnitud del robo y el objetivo claro de los delincuentes: llevarse lo más valioso y exclusivo.

Los valiosos objetos que recuperaron del robo a Pampita

image

image

image