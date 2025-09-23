Allanamiento y nueve detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a nueve personas vinculadas al robo ocurrido el pasado viernes en la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain, mientras la modelo se encontraba de viaje en España. Uno de los aprehendidos fue capturado en La Boca junto a su madre, propietaria del vehículo en el que circulaba.

Durante los allanamientos, realizados principalmente en un hotel de avenida Callao al 44, se secuestraron dos vehículos, joyas, dinero y carteras , algunos de los cuales fueron reconocidos por Pampita como propios. También se encontraron herramientas utilizadas para cometer ilícitos , como ganzúas y palancas.

Todos los detenidos son extranjeros: seis chilenos, un colombiano, un venezolano y la madre de este último. Dos de ellos contaban con pedidos de captura internacional. Según Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño, los implicados no registran antecedentes en el país y habían ingresado legalmente.

Investigación y modus operandi

El foco de la pesquisa se centró en uno de los vehículos de apoyo de la banda, identificado gracias a cámaras de seguridad y al trabajo del Centro de Monitoreo Urbano. Esto permitió localizar a los sospechosos en el hotel de Balvanera.

Previamente, el lunes se había secuestrado una Volkswagen Suran, utilizada para trasladar la caja fuerte sustraída de la vivienda. Entre los objetos recuperados estaban teléfonos antiguos que contenían fotos y videos de la hija de Pampita, Blanca, fallecida en 2012, considerados de gran valor sentimental para la modelo.

Detalles del robo

Los delincuentes permanecieron en el interior de la casa durante seis horas, mostrando un nivel de organización que sugiere inteligencia previa y posible colaboración interna. La banda ingresó por la parte trasera de la vivienda, ubicada sobre calle Juez Tedín, tras superar un muro perimetral mediante un acceso cercano a las vías.

Intentaron usar reposeras de la pileta como escalera para acceder al primer piso, sin éxito, y luego forzaron una puerta y rompieron un vidrio en la planta baja. Durante la ocupación, revisaron los ambientes familiares y seleccionaron carteras de alto valor, lentes, joyas, dinero en efectivo y la caja fuerte antigua, que trasladaron con ayuda de la Suran.

Para la huida utilizaron tres vehículos, incluida la Suran con patente adulterada y otros dos de apoyo, uno de ellos con dominio original, lo que permitió a los investigadores rastrear sus movimientos y conexiones.

Fiscalía

La causa es investigada por la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, con la Secretaría Única de Guillermo Rosasco.