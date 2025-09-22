Afirman que Pampita sufrió un robo en su lujosa vivienda en el barrio de Palermo

Delincuentes abrían entrado a robar a la casa de Pampita, mientras la modelo se encuentra en el exterior. Foto: NA

En las últimas horas, medios nacionales informaron que delincuentes robaron la casa de Carolina " Pampita " Ardohain, en el exclusivo barrio de Palermo. El hecho había sucedido mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior. “La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín”, se informó en el medio NA.

Parte médico Cómo sigue Thiago, el ex Gran Hermano que lucha por su vida tras un violento choque

La noticia fue dada a conocer en el programa Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, donde se informó que los ladrones aprovecharon la ausencia de la conductora para ingresar.

Según la información proporcionada por el periodista Rodrigo Porto, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor.

image

Como consecuencia, las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

Cabe recordar que, Pampita vive allí desde enero de 2024. Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Se instaló en Barrio Parque, una de las zonas más elegantes y silenciosas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su arquitectura señorial, mansiones, jardines, calles arboladas y curvas.

La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.

Más allá de las informaciones, hasta el momento, Pampita no se pronunció públicamente sobre el robo.

Fuente: NA / Radio Rivadavia