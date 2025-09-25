Te volviste fan de "El verano en qué me enamoré" y no sabes qué ver: 5 series imperdibles para seguir en el 'mood'

Hace una semana se estrenó el último episodio de “El verano en que me enamoré” , la serie adolescente de tres temporadas que fue furor durante el último tiempo. Con el final que llegó con la sorpresa de una película en el futuro, sin duda los fanáticos buscarán ficciones similares y para que evites la decepción, te acercamos seis propuestas imperdibles.

Distintos géneros, historias apasionantes, dramas juveniles e invitaciones a reflexionar son solo algunas de las propuestas que esconden las series que se pueden encontrar en Prime Video, ideal para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las cinco series que tienes que ver luego de “El verano en que me enamoré”

Nadie nos va a extrañar

Serie ambientada en los ´90 en ciudad de México donde un grupo de nerds vende tareas. Sin embargo, hay un suceso que impactará en todas sus vidas.

Está conformada por 8 capítulos y fue estrenada en agosto de este año, por lo que solo hay una temporada disponible.

image

Éramos mentirosos

Una joven adolescente reconstruye su memoria tras un accidente con el objetivo de obtener respuestas y lo único que descubre son secretos súper impactantes.

La serie explora las tensiones y las dinámicas dentro de una familia rica y privilegiada en 8 capítulos reunidos en una primera temporada, y en las últimas horas se anunció la segunda temporada.

image

Maxton Hall

Basada en la trilogía de Mona Kasten, Save You, la serie está cargada de drama, emociones y tensión.

Una chica es testigo de un secreto por lo que un joven arrogante millonario tendrá que lidiar con la joven inteligente y becada cuyo único objetivo es conseguir un lugar en la Universidad de Oxford. Sin duda, un gran “enemies to lovers” concentrado en seis episodios.

La segunda temporada estrenará en noviembre.

image

Motherheads

Un grupo de inadaptados y marginados forman una amistad rodeada en la pasión por las carreras callejeras, mientras experimentan el primer amor, el primer corazón roto y los problemas típicos de una preparatoria.

La serie de 10 episodios de casi 1 hora, tiene un tono nostálgico y pone el foco en los vínculos familiares rotos y los secretos del pasado con un hecho criminal que cambio la vida de todos.

image

The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar de los futuros cotidianos que les deparan. Esta serie tiene buena música, se estrenó a principio de mes, por lo que es ideal para descubrir.

image

En ocho episodios fusiona drama adolescente, musca en vivo y el espíritu de los veranos decisiones, situando a Carolina del Norte como un nuevo referente en el panorama internacional del entretenimiento.