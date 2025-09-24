El magistral guitarrista Mark Tonelli compartirá su música y conocimientos en San Juan

El reconocido guitarrista y docente internacional Mark Tonelli llega a la provincia de San Juan para compartir su experiencia y talento con la comunidad musical local.

El viernes 4 de octubre, a las 10 hs, Tonelli brindará una clase magistral sobre improvisación en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, abierta a todos los músicos de jazz y músicos populares interesados en profundizar sus conocimientos y explorar nuevas formas de creación.

La jornada culminará con una cena show en La Madeleine, donde el guitarrista desplegará todo su arte en un encuentro único con el público sanjuanino, en un formato íntimo y de gran calidad musical. Esta propuesta se realiza gracias a la organización de la Fundación Circuito Argentino de Jazz, institución dedicada a la promoción, difusión y desarrollo del género en la Argentina.

Información clave