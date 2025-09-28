domingo 28 de septiembre 2025

Donde hubo fuego...

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York: ¿hay segunda parte?

El exnovio de la cantante fue registrado entre los fanáticos del Global Citizen Festival en Central Park, sonrió a los presentes y volvió a despertar versiones de reconciliación en medio del exitoso regreso de la artista a los escenarios internacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antonio de la Rúa estuve presente en el concierto de Shakira en Nueva York.

Este fin de semana, Nueva York vibró al ritmo de la música de Shakira, quien se presentó en el imponente escenario del Global Citizen Festival en Central Park. La artista colombiana fue la encargada de encender la noche con su carisma y una selección de hits que, fiel a su estilo, hicieron latir el corazón de miles de fans. Nadie quiso perderse la oportunidad de presenciar una de las veladas más esperadas del año, pero fue la presencia de Antonio de la Rúa, expareja de la cantante, que generó una nueva ola de rumores y revuelo en las redes.

Todo se desató a partir del posteo de un fan que había estado en el recital el sábado por la noche. “¿Les dije que está acá Antonio de la Rúa? ¡Hasta nos saludó!”, escribió, generando una catarata de respuestas, preguntas y teorías de todo tipo. Para despejar cualquier duda, el propio seguidor subió un breve video donde se veía claramente a Antonio sonriendo y, al notar que lo reconocían, saludaba levantando el pulgar a los presentes. La reacción fue inmediata: comenzaron a circular hipótesis y memes, y la noche se llenó de nostalgia y especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.

La escena no tuvo como único protagonista al ex de Shakira. Desde las redes sociales, Aíto de la Rúa, hermano de Antonio, junto a Calu Rivero y sus hijos en común, Tao y Bee, mostraron la previa que hicieron antes del evento. La presencia de ellos no fue casualidad, ya que la actriz mantiene hace tiempo una relación cercana con la cantante barranquillera, quien en diferentes ocasiones le había enviado obsequios para sus hijos y facilitado accesos preferenciales en sus recitales, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades importantes.

Con la imagen de Antonio disfrutando del show y la dinámica familiar en la previa y durante el recital, los rumores sobre una reconciliación entre Shakira y su expareja volvieron a instalarse con fuerza en los portales de espectáculos y las redes sociales. La historia de amor, que había durado 11 años y terminado en medio de hermetismo y juicios, parecía encontrar nuevos matices. No era la primera vez que la cercanía entre ambos despertaba comentarios: en agosto pasado, trascendió que el vínculo entre ambos se había transformado y hasta compartieron una cena en Estados Unidos. En la Ciudad de México, Antonio y su hija Zulú habían sido vistos en las gradas durante una presentación de la colombiana, disfrutando del show mientras Shakira interpretaba “Día de enero”, una canción histórica en su relación.

Las imágenes de ese episodio mostraron a Antonio tratando de pasar desapercibido, evitando la cámara, mientras su hija sonreía y se dejaba contagiar por la música. A cada aparición conjunta, el público y los periodistas sumaron nuevas preguntas que iban desde una posible reconciliación luego de años alejados o, simplemente, una amistad que surgió con el pasar del tiempo y haber dejado atrás aquellas peleas que terminaron en el ámbito judicial.

Para agitar aún más la marea de rumores, el periodista Juan Etchegoyen había contado días atrás que fuentes cercanas apuntaban a una reconciliación concreta: “La clave es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”. Según sus datos, la pareja ya estaría casi “viviendo junta en un lugar que nadie sabe”, aunque aclaró que por ahora no iban a oficializar nada y sugirió que el gran blanqueo podría darse a fin de año, cuando Shakira llegue a Argentina y quizás, por primera vez en mucho tiempo, se los vea de la mano en tierra local.

Por ahora, ni Shakira ni Antonio confirmaron ni desmintieron nada. Sin embargo, lo que sí está claro es que la cantante transita una etapa de plenitud personal y artística, cosechando éxitos y manteniendo la templanza que la caracteriza frente a las historias de su vida privada. El recital en Nueva York fue, claramente, una fiesta para ella y para su público, pero también la excusa perfecta para que el rumor de un segundo capítulo con Antonio de la Rúa siga ocupando todos los titulares.

FUENTE: Infobae

