Conmoción en La Plata por la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

Un lamentable episodio se vivió durante la tarde del sábado en un club de La Plata, donde una jugadora de hockey murió de manera súbita en pleno partido . La víctima, de 43 años, era empleada administrativa en San Isidro y formaba parte del equipo de hockey del Belgrano Day School.

La víctima fue identificada como Agustina Russo, y todo sucedió en el interior del Club Brandsen, donde se estaba realizando el torneo de hockey. Testigos relataron que la jugadora cayó súbitamente en el campo de juego, lo que generó escenas de desesperación entre sus compañeras y el público presente.

De inmediato llegó hasta el sitio personal de SAME para practicas reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos, los profesionales constataron a las 19:40 el fallecimiento de Agustina.

El coordinador del club, Rey Corradi, explicó a la Policía que el incidente ocurrió en plena actividad deportiva, sorprendiendo a todos los asistentes. La intervención policial quedó bajo la responsabilidad de la Comisaría Tercera de Los Hornos, mientras que la investigación judicial fue derivada a la UFI N°15, con la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La noticia del fallecimiento de Russo generó una fuerte conmoción en el ámbito del hockey platense. Tanto su equipo como rivales y allegados expresaron su dolor ante la pérdida repentina de la jugadora.